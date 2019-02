En Rawson. A pesar de que el viento fue fuerte sólo causó la caída de algunas ramas de gran porte y algunos árboles pequeños en Rawson. Hubo mucho polvo en el ambiente debido al viento.

A primera hora de ayer el viento Sur hizo que la temperatura bajara notablemente, trayendo alivio a los sanjuaninos. La gente con camperas fue una postal que se repitió durante el día de ayer. Y, a pesar de que el viento fue fuerte en algunos momentos, no causó grandes problemas. Según el climatólogo Germán Poblete, ese fresco continuará hasta mañana. Sin embargo, el jueves el Sol comenzará a predominar otra vez haciendo que vuelvan paulatinamente las altas temperaturas típicas del verano.



Según Poblete, hoy el viento será menor al de ayer, sin embargo el día estará bastante fresco. Dijo que la máxima no superará los 24ºC. "El miércoles subirá un poco la temperatura, pero estará agradable. La máxima será de 28ºC", dijo el climatólogo y resaltó que el jueves volverá el calor.



El viento de ayer que tuvo ráfagas de hasta 62 km/h no causó daños. En Rawson cayeron algunas ramas y árboles pequeños, mientras que la Municipalidad de Rivadavia cerró el Parque Faunístico por precaución.