Cambio de panorama. Hace siete días, las calles del barrio Area I estaban inundadas de líquidos cloacales. Ya taparon las zanjas de los arreglos.

El problema del olor a líquidos cloacales que sufrían los vecinos del barrio Area I, de Caucete, comenzó a solucionarse tras la intimación que hizo la Justicia a OSSE. Ayer, a siete días de la medida, la situación era distinta a cuando los vecinos realizaron 12 denuncias ante el Juzgado de Faltas. Además de haber cerrado las zanjas de las cloacas, ya no hay líquidos servidos en la calle, tal como sucedía la semana pasada.



"Pudimos constatar que el olor ya no es tan fuerte, aunque todavía queda algo. Sin embargo, la próxima semana, tal como se acordó con OSSE, recorreré las obras para ver si realmente concluyeron las tareas", dijo Luciana Salva, jueza de Paz de Caucete. La semana pasada, la magistrada intimó a OSSE a un plazo de 7 días como máximo para que eliminara el mal olor ambiental y que en 12 solucionara el derrame de los líquidos. Este plazo se cumplió ayer y es por eso que comenzaron las constataciones judiciales para corroborar el cumplimiento de las intervenciones.



Si bien el mal olor persiste, sobre todo en horas de la noche, ya no es tan fuerte como días atrás. Sin embargo, los vecinos todavía siguen disgustados con la situación, porque dijeron que donde repararon las cloacas dejaron montículos de tierra y que es difícil transitar por esas calles.



Para llevar a cabo el primer pedido, mitigar el olor nauseabundo, tuvieron que elevar la ventilación en cada estación de bombeo del sistema cloacal. Para ello, OSSE tuvo que prolongar la altura de las chimeneas de ventilación. Estas tienen una altura de entre 4 y 8 metros. Además, se intensificó la frecuencia de extracción de líquidos con camiones atmosféricos en los sectores más afectado. La medida sirve además para aliviar la red y evitar que colapse nuevamente, tal como sucedió en febrero.



Sin embargo esto no implica una solución definitiva al problema de las cloacas de Caucete. El paso que viene ahora, según afirmaron desde OSSE es llamar a licitación para realizar la renovación de todo el sistema cloacal del departamento. Para ello ya se tiene el visto bueno del Gobierno provincial. Lo que todavía no se sabe es si los fondos serán locales o nacionales.