En el Marcial Quiroga. Un niño de 10 años y su mamá esperaban los resultados del hisopado, para confirmar la presencia de la bacteria. Su mamá se mostró tranquila porque los médicos le explicaron la situación.

En la mañana de ayer, el Ministerio de Salud y el de Educación se unieron para dar una conferencia de prensa sobre el Streptococcus pyogenes. Todo, con el objetivo de bajar los niveles de miedo en la gente. Desde ambas carteras resaltaron que al no haber una epidemia no es necesario suspender las clases, ni desinfectar los establecimientos escolares. A la vez, las autoridades de Salud reiteraron que en la provincia no hay casos graves de personas afectadas por esta bacteria. "Encontramos el origen de la psicosis en el uso de las redes sociales, no sabemos por qué razón, si por desinformación o mala intención, han viralizado un mensaje que no es real", dijo Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva.



Durante la conferencia, Patricia Basualdo, directora de Educación Primaria, explicó que las únicas recomendaciones que ellos hacen son que los chicos no compartan vasos, botellas u otros utensilios y que los docentes ventilen las aulas. "Estas recomendaciones son las mismas que se dan históricamente", dijo la funcionaria y pidió que los papás mantengan la calma. Esta aclaración la dieron porque en las redes sociales circularon mensajes que indicaban que las escuelas debían ser desinfectadas y que había casos graves en la provincia.



Desde Salud, Beatriz Salanitro, infectóloga y directora del Hospital Rawson, dijo que es habitual que en la provincia haya 2 o 3 casos graves; y que siempre se trataron de adultos. "En San Juan tuvimos hace unos meses el caso de un paciente que evolucionó favorablemente", dijo y resaltó que para que haya epidemia tiene que tratarse de un grupo de personas que esté relacionada entre sí.



Mientras que las autoridades salieron a aclarar muchas dudas sobre la bacteria, con el fin de llevar tranquilidad, en los hospitales no se vivió la psicosis. No hubo más consultas de las normales en esta época. De hecho, DIARIO DE CUYO recorrió los hospitales y los adultos se mostraron tranquilos al hablar de esta bacteria. "La doctora de mi hijo me dijo que no había que volverse loco", "yo vine asustada y pensando que iba a encontrar mucha gente, pero me atendieron rápidamente" y "mi hijo está con los síntomas, pero no es grave" fueron algunas de las frases de los papás en las salas de espera. El Streptococcus pyogenes es una bacteria que provoca faringitis, anginas y escarlatina. Sin embargo hubo casos que se agravaron y encendieron la alarma. Generalmente los casos graves, como ocurrió en las 6 muertes que hubo en otras provincias, se producen porque las personas están con defensas bajas o cursando otra enfermedad. Los principales síntomas son fiebre, dolor de garganta y en ocasiones lesiones en la piel.