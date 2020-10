Luego de que el intendente de Calingasta y la ministra de Turismo confirmaran que el turismo interno volverá a ese departamento, los reclamos de los vecinos no se hicieron esperar. A tal punto, que ayer en la tarde Jorge Castañeda, el primer mandatario de Calingasta, se reunió con vecinos que no quieren que esta actividad se habilite en el departamento. Durante ese encuentro y a través de varias manifestaciones los vecinos dijeron que piden que se les exija a los turistas un test rápido. El intendente dijo que eso será complicado, pero no lo descartó. "Un testeo rápido es una falsa sensación de seguridad. Existen los falsos negativos y falsos positivos y puede que hoy dé negativo y mañana la persona tenga el virus. Pero si los vecinos quieren analizaremos cómo hacerlo para que se sientan seguros", dijo Castañeda y agregó que él y el gobierno mantienen su postura de habilitar la llegada de turistas.

Durante la reunión que ayer en la tarde mantuvo el intendente con los vecinos del departamento, les aseguró que extremarán los controles para que todos cumplan con las medidas de prevención del coronavirus. Sin embargo, un grupo de calingastinos insistió en que lo ideal sería que los turistas no entren a Calingasta. "Los vecinos hicieron planteos. Hay una parte muy radical que dice no al turismo, pero yo digo que sí", dijo el intendente y explicó que va a reunirse hoy con los miembros del Consejo Deliberante para ver si lo "autorizan" a comprar test para hacerlos cuando los turistas lleguen. "Igualmente tengo que hablar con las ministras -por la de Salud y Turismo- para ver cómo se hace con los test, porque no sabemos ni cuánto cuestan. También tengo que reunirme con la gente de la Secretaría de Seguridad para ver de qué manera implementaríamos ese control porque las filas van a ser interminables", agregó y reiteró, tal como lo había hecho días atrás, que las brigadas municipales de prevención estarán en lugares estratégicos para asegurar el cumplimiento de los protocolos. "Vamos a reforzar los controles en lugares públicos y privados y vamos a controlar a los prestadores y turistas para que todos cumplan", resaltó.

En cuanto a la decisión de abrir las puertas a los turistas, Castañeda dijo: "Tengo la misma idea que tuve siempre. La prioridad es la industria del turismo. Ella ocupa el primer lugar de puestos de trabajo directo o indirecto en Calingasta. Tengo 500 familias con una economía en estado crítico. Entendemos el reclamo, pero hay gente que necesita trabajar".

Claves

Los permisos para poder entrar al departamento a hacer turismo deben ser solicitados en la página www.permisoturis mointerno.sanjuan.gob.ar. Se entregará 1.500 permisos para el fin de semana largo.

Los turistas deben sacar un permiso por vehículo. Ahí se incluirá los datos de las personas que en él viajan. Este permiso deberá ser exhibido, al igual que los documentos de las personas que en él figuran.

El ingreso a Calingasta tendrá un horario de apertura y de cierre, para poder garantizar el descanso de las personas que hacen los controles. Este paso estará abierto de 8 a 20, posteriormente se pondrá una barrera.

Calingasta tiene una plaza hotelera de 2.000 camas. A esto se le suma otras 2.000 que son de casas particulares o de fines de semana. En relación a esto se limitó la cantidad de permisos que se otorgarán.

Durante el fin de semana largo del 8 al 12 de octubre, los demás departamentos turísticos (Iglesia, Valle Fértil o Jáchal) no recibirán turistas. Los intendentes dijeron que es por prevención a los contagios.