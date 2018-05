La fila de personas esperando que abriera Ecogas en plena madrugada fueron moneda corriente durante toda la semana. Miles de usuarios de la provincia se agolparon en las oficinas de la empresa para pedir las boletas que debían pagar, ya que este documento no llegó a los domicilios de los vecinos de los diferentes departamentos. Las quejas de la gente por la espera, la falta de respuesta y la incertidumbre de no saber qué hacer para pagar el gas en tiempo y forma, fueron moneda corriente. Ante esta situación, desde Ecogas negaron que haya inconvenientes y dijeron que la gente no debería tener problemas porque las boletas impresas ya comenzaron a llegar a los usuarios y corrieron las fechas de vencimiento. La respuesta de la empresa llegó desde Córdoba ya que en San Juan no hay un vocero oficial.



Los reclamos se originaron porque las boletas no estaban llegando a los domicilios. Esto desencadenó varias quejas. Algunas de ellas fueron que las facturas que descargaron por internet ya estaban vencidas, que no podían ingresar al sistema online porque cambiaron los números de clientes y que les habían dicho que de ahora en más la única forma de obtener la factura era a través de la página web.



Ante esto, desde la empresa dijeron que los usuarios deben esperar en sus casas a que las boletas lleguen. "Se hizo cambios en el sistema comercial para mejorar la calidad, y eso produjo una demora en la distribución. La entrega de la factura se está normalizando", dijeron desde Prensa de Ecogas y resaltaron que era "imposible" que las facturas ya estén vencidas y que las que llegarán tendrán nuevas fechas de vencimiento. A la vez, dijeron que los usuarios no deberán hacer ningún trámite adicional y que no es obligatorio adherirse a la factura electrónica. "Se cambió el número de cuentas, como parte del nuevo sistema. Esto también ocasionó la demora de la visualización de las boletas a través de internet", agregaron.

Protagonistas

Preocupada por el monto

Margarita Oyola es vecina de Chimbas, la mujer comentó que buscó la boleta por Ecogas porque no sabía qué hacer para pagarla. "Estabamos preocupados porque no llegaba la factura y no sabíamos cuánto pagar. Una vecina me dijo que debía venir", dijo la mujer.

Una usuaria muy enojada

"Esto es muy grave. Nosotros pagamos todos los meses como para que ahora tengamos que perder la mañana esperando a que nos den la boleta", dijo Viviana Díaz, una vecina de Rawson. "Por lo menos nos deberían haber avisado, para evitar este lío", agregó.

Un pago a medias

Luis Rodríguez vive en Capital. Ayer fue a pagar la segunda parte de la boleta anterior y no pudo. "La vez anterior pagué la mitad de la factura y ahora cuando fui a pagar el resto, me dicen que me cambiaron el número de cuenta y que no puedo pagarla con esta boleta. Es un lío", dijo.