Los resultados de las Pruebas Aprender mostraron que los alumnos de 6to grado de la provincia tienen un muy bajo nivel en Lengua con la principal problemática de no entender lo que leen. Frente este panorama, en el CIC de Médano de Oro, Rawson, decidieron poner en marcha una propuesta que busca mejorar esta condición. Comenzaron a dictar gratis un taller de lectura comprensiva, destinado a chicos de entre 6 y 12 años. Las clases son dos veces a la semana y en turnos desdoblados.



Ángeles Speranza, coordinadora de este CIC, dijo que el objetivo principal de esta propuesta es que los chicos de primero a sexto grado desarrollen la comprensión lectora, ya que "es la base" para todo aprendizaje. "Durante las clases de apoyo que también se dictan en el CIC, detectamos que a los chicos no sólo les cuesta leer, sino también entender lo que leyeron. Esta situación se agravó a partir de la pandemia y de que los chicos perdieran la cotidianeidad de ir todos los días a la escuela. Y la lectura comprensiva es tan necesaria hasta para resolver un problema matemático. Por eso quisimos brindarles una herramienta que los ayude a superar esta problemática", dijo Speranza.



Como el CIC también desarrolla en las escuelas del Médano de Oro el programa "Recreo Cultural" que acerca diferentes actividades culturales a los estudiantes, aprovecharon las visitas para invitarlos a participar de este taller que arrancó la semana pasada. Y la demanda fue tan importante que tuvieron que desdoblar las clases y los horarios, y agrupar a los chicos por edad. "Las clases son dos días a la semana con dos turnos por clase. En cada turno asisten unos 10 niños, lo que para nosotros es una respuesta positiva a la propuesta", dijo la coordinadora del CIC.



El taller está a cargo de Itatí Narvaez (estudiante de Administración Pública) y Valeria Ferrer (profesora de Tecnología) que cuentan con la colaboración de Abel Murcia (estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Educación), a cargo de la Biblioteca José Manuel Estrada que funciona también en este centro y que aporta el material bibliográfico para que usen los chicos.



Tras la lectura, los chicos realizan diferentes actividades para trabajar la comprensión. A las charlas sobre lo leído le suman la realización de dibujos y collage para reforzar las artes plásticas. "Los chicos también tienen acceso al Punto Digital para jugar en las computadoras y también para tener acceso a la tecnología y aprender, ya que muchos no tienen una compu en sus casas", dijo Speranza.



La joven también agregó que los chicos que quieran participar del taller de lectura comprensiva, aún se pueden inscribir. Las inscripciones se reciben en el CIC, de lunes a viernes, de 7 a 20.

Horarios de clase

El taller de lectura comprensiva se dicta en el siguiente horario: lunes, de 14 a 15, para chicos de 6 a 9 años (grupo A). Y de 15 a 16 para chicos de 9 a 12 años (grupo B). Los jueves, de 8 a 9, para el grupo A; y de 9 a 10 para el grupo B.