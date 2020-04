Pañales usados, escombros, ropa vieja y hasta restos de alimentos en descomposición y animales muertos es la imagen que se reitera a menudo en algunos terrenos baldíos o banquinas de determinadas calles de Pocito. Desde el municipio dijeron que en forma permanente limpian y eliminan estos basurales, pero que a los pocos días se vuelven a formar por acción de los propios vecinos. El intendente Armando Sánchez dijo que se busca comenzar a multar a la gente que arroje basura en espacios públicos, una opción para frenar este proceder que atenta contra la salud y el medioambiente.



"Somos hijos del rigor", dijo Sánchez al referirse a la iniciativa de comenzar a multar a los vecinos o personas que lleguen desde otras comunas a tirar basura en Pocito. Agregó que de nada sirvieron, hasta ahora, las campañas de concientización que realizaron. "Da mucha impotencia transitar por calles Lemos, Vidart y Costa Canal, para dar un ejemplo, y ver las montañas de todo tipo de basura que parece indicar que hiciera meses que el municipio no limpia, cuando en realidad pasó menos de una semana del último operativo de limpieza. Y son los propios vecinos de la zona, no todos por supuesto, y otros que llegan en camionetas 4x4 los que tiran residuos en estos sectores, aun estando en cuarentena", dijo Sánchez.



El intendente también agregó que esta conducta de la gente no se debe a que falla el servicio de recolección de residuos, que se sigue realizando en forma diaria en todo el departamento, sino a una cuestión de falta de consciencia y cultura. Dijo que tras la erradicación del asentamiento David Chávez, en calle Aberastain entre 9 y 13, quedaron varios kilómetros de terreno descampado tras retirar los escombros de la demolición de las viviendas que allí había. Y que desde entonces, los vecinos que viven en los barrios de enfrente, cruzan la calle para tirar la basura en estos terrenos. "Es por todos estos motivos que estamos trabajando para crear una ordenanza que permita multar a la gente que cometa esta infracción. Ya estamos trabajando en este proyecto y armando un cuerpo de inspectores que se encargará de labrar las actas de infracción. La idea no es sacar más plata, sino buscar una manera más efectiva de ponerle freno a esta irregularidad", dijo el intendente.



En este marco, Sánchez dijo que también se está analizando la posibilidad de abrir un Juzgado de Faltas en el departamento. Agregó que ya se reunió con el juez de Paz de Pocito para que le indique cómo es el procedimiento para concretar este objetivo, y también con el juez de Faltas de Capital para conocer cómo trabaja este tipo de juzgado.



"Estamos analizando otra ordenanza que les permita a los inspectores municipales labrar actas por infracciones de tránsito, que también abundan en el departamento. Si esto sucede, sería bueno contar con un Juzgado de Faltas para agilizar el tema y no recargar de trabajo al Juzgado de Paz", dijo el intendente.