En Rawson y Capital no podrán abrir los cines y teatros independientes que ya estaban habilitados. Tampoco se podrá hacer reuniones religiosas ni de ninguna otra índole con concurrencia masiva. Son, en esencia, las únicas nuevas restricciones a las que deben atenerse ahora ambos departamentos (y sólo esos dos), por haber sido incluidos en el último DNU del presidente Alberto Fernández, que oficializó una larga lista de ciudades argentinas que retroceden del actual DISPO (distanciamiento social) al anterior ASPO (aislamiento) hasta el 25 de octubre inclusive.

El Gobierno local decidió adherir ayer a ese decreto, pero permitiendo que toda la actividad económica, comercial, industrial y de servicios siga en pie en Rawson y Capital. Incluso la adhesión oficial sanjuanina incluye que no hay marcha atrás con las habilitaciones para realizar actividades recreativas individuales y deportivas, siempre que se cumpla con los protocolos establecidos por Salud Pública.

Este punto abordado en la medida dispuesta por la gestión de Sergio Uñac implica que en ambos departamentos se puede hacer caminatas saludables y también está permitido usar los circuitos previstos para trekking y ciclismo, algo que más temprano el intendente rawsino había decidido restringir.

El DNU y su adhesión sanjuanina plantean también que el regreso al aislamiento rawsino y capitalino implica que no se podrá realizar turismo interno ni reuniones sociales, pero en rigor no son prohibiciones nuevas, ya que vienen vigentes desde antes en toda la provincia.

La adhesión, expresada en el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-792-APN-PTE y dada a conocer anoche, sí deja claro que la situación en ambos departamentos será monitoreada de forma permanente (e informada ante las autoridades sanitarias de la Nación) y habrá una fuerte campaña de prevención, no sólo para pedirles a los vecinos que no circulen por las calles si no es imprescindible, sino además para controlar que se cumpla con todas las precauciones como el uso de tapabocas, la distancia mínima entre personas y la higiene de manos en espacios públicos o de concurrencia grupal, como los supermercados.

De hecho, está previsto que hoy mismo se reúnan los intendentes Rubén García (Rawson) y Emilio Baistrocchi (Capital) con el Comité Covid-19 para extremar controles.

Otra aclaración que se hizo es que siguen en pie las previsiones de protección para los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y personas incluidas en los grupos de mayor riesgo.

La medida provincial de adhesión al DNU nacional fue dada a conocer al término de otra jornada negra de pandemia en San Juan, en la que se registró la muerte de otras 3 personas afectadas por el coronavirus: un hombre de 57 años, vecino de Santa Lucía, que estaba internado en el Hospital Marcial Quiroga; un hombre de 52 años, de Rivadavia; y una mujer de 85 años, de Capital (los dos últimos permanecían internados en el Hospital Rawson). En este marco, los casos acumulados en San Juan ya se acercan a 1.500, en tanto que al cierre de esta edición permanecían internados en el Área Covid de los hospitales locales 78 pacientes, entre positivos y sospechosos.