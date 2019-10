Este es el perro. Según los vecinos de la zona, el pitbull en cuestión es peligroso y ya atacó a otros perros e incluso a algunas personas.

Los perros agresivos volvieron a ser noticia en San Juan. Ayer se dio a conocer un curioso fallo judicial en 9 de Julio, a través del cual la Justicia ordenó a la Policía Ecológica que capture y traslade a un perro pitbull para que sea analizado por un conductista canino para verificar el grado de peligrosidad del animal. Según el fallo, esta decisión se tomó luego de que a principios de año un vecino denunciara al propietario de este perro porque el animal era violento. En ese momento, la Justicia de Paz ordenó que el perro fuera sacado de la vivienda para evitar inconvenientes, pero el dueño no cumplió y por eso ayer el can fue retirado por la Policía.

Según el fallo, las actuaciones se iniciaron luego de una denuncia, por la violación de la Ley 941-R artículo 170. Esta normativa prohibe tener "animales peligrosos sin autorización o que estando autorizados no se los custodie con la debida cautela y pudieran causar daño", y dejar "en la vía pública o en lugar abierto animales sueltos". Esto sucedió en enero pasado, luego de que el perro pitbull y otros más, del mismo dueño, atacaran a un caniche y lo mataran. El dueño del animal muerto denunció a su vecino, porque supuestamente el pitbull ya había atacado también a personas. En ese momento, el juez de Paz de 9 de Julio, Juan Carlos Noguera, ordenó que el perro fuera llevado a una finca o fuera dejado en un domicilio que tuviera un cierre perimetral seguro. Sin embargo, la situación no cambió. Tras algunas encuestas vecinales y luego de varias recorridas, la Justicia corroboró que el perro seguía saliendo a la calle, y por consecuencia el peligro permanecía. Es por eso que ahora la Justicia volvió a fallar contra el hombre, que incumplió la orden anterior. El nuevo fallo, que según distintas fuentes judiciales no es inédito pero se considera "muy poco común", salió a la luz ayer luego de que el perro fuera retirado de su vivienda y trasladado a la Policía Ecológica para que sea analizado por un conductista canino.

Esta decisión judicial dice: "Ordenar a la Policía Ecológica de la Provincia de San Juan la captura y el traslado del can tipo pitbull de color negro con manchas blancas, del lugar público donde se encontrare, y con destino a lugar de resguardo que determine la misma". Hasta ayer el perro permanecía en la sede de la Policía Ecológica. Además, en otro apartado, el fallo indica "ordénese la intervención de un experto conductista canino, a fin que analice el can y establezca el grado de peligrosidad, y determine si puede ser readaptable o no, y para el caso negativo, el grado de peligrosidad del mismo".

Consultado por este diario uno de los pocos conductistas caninos de San Juan, José Ponce, comentó que si bien él nunca actuó de manera oficial, sí asesoró a veterinarios o magistrados en casos similares. A la vez, dijo que durante 20 años de experiencia que tiene, vio perros que pudieron ser reeducados y otros que no. "La gente debe comprender que los animales no tienen que estar sueltos, porque sobre todas las cosas, eso es ilegal. Es muy difícil que un perro deje de ser agresivo si el dueño no cambia de actitud ni genera un vínculo amable con el animal", agregó el conductista y reiteró que lo ideal es tratar al perro y a los dueños para que los resultados sean efectivos. En este sentido, desde la Justicia dijeron que en caso de que el animal sea declarado agresivo, no podrá volver con su dueño, y se analizará dónde será alojado para que no genere más peligro, pues en la provincia no hay perreras.

Otros casos resonantes

Un nene muerto

En septiembre pasado un nene de 2 años murió como consecuencia del ataque de 6 perros. Los animales quedaron a disposición de la Justicia. Los primeros análisis determinaron que esos perros no tenían problemas neurológicos severos.

Agonía y tragedia

A fines de agosto, una anciana de 97 años murió luego de luchar varias semanas tras el feroz ataque de un perro. La mujer tuvo fracturas expuestas y lesiones en sus brazos. El perro que la atacó fue un pitbull.

Dos ataques a niños

En agosto pasado el caso de dos niños conmocionó a la provincia. A un nene de 4 años debieron suturarle el rostro y sus manos luego de que un pitbull lo atacara. El mismo día, un chico de 13 fue mordido por dos dogos.

Perros maltratados

En julio pasado la Justicia procesó a una mujer por maltratar a 19 perros que terminaron desnutridos. Fue luego de la denuncia de vecinos, pues los perros ocasionaban varios trastornos que alteraban la convivencia.