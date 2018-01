El primero. El Cruce Sanmartiniano por el Valle de Los Patos es la gran atracción de Calingasta. Acaba de llegar la primera excursión privada que se hizo durante este año.

El deseo de repunte para después de Reyes de los prestadores turísticos locales se hizo realidad. Es que de un 25% de ocupación hotelera registrada los primeros días de enero, la primera quincena cerró con el 65% de plazas ocupadas. En contrapartida, dijeron que los visitantes cada vez se quedan menos, es decir que ahora, el pernocte no supera los dos días. Esto surgió tras un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO entre 20 prestadores de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Ayer fue el recambio de quincena.



El balance de esta primera quincena es similar al del 2017, del mismo período. Pero los cambios que notan los prestadores es que la gente ya no hace reservas y se queda no más de dos días. "Iglesia tiene la particularidad de que se está volviendo un sitio de paso, por el camino a Chile. El viajante no se queda más de una noche. Tenemos más del 80% de ocupación", dijo Daniel Paroli, que tiene cabañas en Las Flores. Por su lado, Ramón Ossa, de cabañas Doña Pipa, en Calingasta, aseguró que "en general están viniendo sólo el fin de semana". Mientras que desde Jáchal, dijeron que los turistas llegan sin reservas y se quedan no más de dos noches. Desde Valle Fértil informaron que la ocupación es del 70% y esperan llegar al máximo en febrero con la realización del Safari Tras las Sierras.



Entre las quejas más frecuentes de los turistas está la falta de internet en el teléfono o el pago con tarjeta de débito y/o crédito. Y la falta de cajeros automáticos.

Los destinos turísticos

Iglesia

El departamento de Iglesia ofrece varias actividades en distintos puntos:



* Malimán: visita a la familia Marinero. Allí se puede ver crías de llamas y recorrer el campo. Además se puede comprar miel del lugar y productos artesanales.



* Colangüil:

-Visitas guiadas a La Capilla, al Manzano Histórico y a las fincas del lugar. -Viaje hacia petroglifos ubicados a 20 kilómetros hacia el norte de la localidad.



El servicio puede incluir asado o comida típica, bebidas y víveres. Las Flores y Tudcum: se puede visitar la Capilla de Achango, los baños termales y distintas ferias artesanales y gastronómicas todos los fines de semana.



* Angualasto:

Se puede conocer el museo de la zona, la bodega Don Martín y las fincas de productores de vino artesanal. Todo, en medio de un paisaje ideal para tomar fotografías.

El Hotel Angualasto ofrece excursiones de diversas características por la zona norte.

En el Dique Cuesta del Viento: se puede tomar clases y realizar windsurf y kitesurf.

En el río Jáchal: se puede practicar rafting todos los días entre las 11 y las 16. Además se puede practicar kayak e hidro speed, entre otras actividades.

Calingasta

Calingasta sigue poniendo su maravilloso paisaje a disposición de los visitantes durante estas vacaciones de verano. Quienes lleguen al departamento, entre otras cosas, podrán descubrir los secretos del cielo y disfrutar el aire libre.

Visitas al Parque Nacional el Leoncito. Visitas Diurnas y Nocturnas al Observatorio Carlos U. Cesco: diurnas, de 10 a 12 y de 16 a 18. Nocturnas, desde las 21. *Visitas Diurnas y Nocturnas al Observatorio Casleo. Diurnas: 10 a 12 y de 15,30 a 17,30. Nocturnas: a partir de las 21, sólo con reserva previa.

Visitas y degustaciones en Bodega Alta Bonanza de Los Andes: de 9,30 hasta las 12,30 y de 17,30 a 20,30.

Visitas y degustaciones en Bodega Boutique de Altura Entre Tapias: recorridos, de 10 a 13 y de 17 a 20.

Carrovelismo en Pampa el Leoncito: todos los días desde las 17.

Rafting en el río los Patos: todos los días, a las 10, 14 y 17.

Trekking en cordillera y precordillera de los Andes: diferentes niveles de dificultad, salidas programadas.

Cabalgatas por diferentes senderos y atractivos de Calingasta: todos los días desde las 10.

A fines de enero se realizará la Fiesta del Ajo.

Valle Fértil

Los circuitos turísticos:

Paseo de Artesanos Capra, Astica, Ruta 510.

Sendero "Aves en Libertad" - Dique San Agustín.

Circuito Turístico de Naturaleza y Cultura.

Visita por el Dique San Agustín, petroglifos, morteros, ríos y quebradas, localidad la Majadita y visita a artesanos. Todos los días a las 16. Duración 3 horas. Salidas desde la Oficina de Turismo, San Agustín. Con guía gratuito.



En la plaza San Agustín:

Viví la Plaza: Música y Paseo de Artesanos. Todos los días a partir de las 18.

Dispositivos de Niñez, Juegos Didácticos. Días: miércoles, jueves y viernes a las 20.

Clases de zumba, los martes y jueves a las 20.



Aventura Astica: Senderismo. Visita a Cascadas. Lugar: Astica Ruta 510. Días: Fines de Semana / Contacto: 264 6732932.



Valle Extremo: Trekking - Parque Aéreo Bicicletas. Atención todos los días / Contacto 264 5201185. Dirección: Rivadavia y Av. Ischigualasto.



Cabalgatas Don Pedrito: Atención todos los días /Contacto 264 4695464. Dirección: Pasando la 1ra pasada del río Valle Fértil.



Esto, además de los varios museos que hay en San Agustín de Valle Fértil y en Usno. También se puede visitar Ischigualasto.