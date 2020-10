El avance del Covid-19 hace que muchas teorías que comenzaron a darse en torno a esta enfermedad fueran cambiando con el paso del tiempo. Una de esas ideas que parece estar invirtiéndose es la que decía que los niños eran "grandes transmisores" del coronavirus. Ahora, desde el ministerio de Salud local dijeron que eso se está estudiando. Esto, fue dicho luego de un reclamo que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el país, para pedir la vuelta a las clases presenciales. Lenka Dumandzic, referente de la SAP en San Juan, dijo que no hay ningún estudio que compruebe que los chicos tienen mayor nivel de contagiosidad que los adultos, como se sostenía hasta hace poco.

Meses atrás, desde la División Materno Infancia (en sintonía con lo que se informaba a nivel mundial) dijeron que los niños transitaban, en su gran mayoría, la enfermedad de manera leve, pero que esto no significaba que no contagiaran. "Sí son transmisores de coronavirus, por lo que debemos tener los cuidados correspondientes con ellos", explicaron en ese momento y aseguraron que eran más contagiosos que los adultos. Ahora eso comenzó a cambiar. Andrea Weidmann es la jefa de Pediatría de Salud Pública y dijo que "se desconoce cómo actúa el virus en los niños" y que se está estudiando el tema para definir si el Covid-19 es más contagioso cuando lo tiene un chico. Mientras que desde Epidemiología, Mónica Jofré dijo durante la conferencia de prensa de ayer, que hay niños desde los 3 años que tienen el virus y que aumentó en las últimas semanas la cantidad de consultas de adolescentes.

Esto fue luego de que se publicara el documento que difundió la SAP a nivel nacional que dice: "Los especialistas de la SAP afirman que no hay en la literatura médica información que avale el enunciado de que la población pediátrica sea la gran transmisora de la infección viral, tema sobre el que existe gran controversia entre los investigadores. Por lo tanto, no se debería considerar a los niños como "grandes transmisores" ya que la carga viral dependería del cuadro clínico y no de la edad". En el mismo sentido Dumandzic, de la filial sanjuanina de SAP, dijo que según estudios entre el 80% y 90% de los chicos que se contagian son asintomáticos. "Se sabe que los asintomáticos o los enfermos leves son los que tienen menos carga viral, en relación a los enfermos graves. Entonces, podemos decir que los niños, que un principio fueron considerados grandes transmisores por ser asintomáticos, ahora son considerados con menos posibilidad de contagiar a otros, debido a la baja carga viral", dijo la sanjuanina y agregó que es necesario que los chicos vuelvan a las aulas, con todos los recaudos necesarios. "Estamos muy preocupados de que los colegios estén cerrados por la situación emocional de los chicos. Si bien disminuyó la consulta pediátrica, el 80% de ellas tiene que ver con angustia, depresión, trastornos de ansiedad, dolores en el pecho o la panza y violencia. Síntomas propios del encierro que llevan hace meses los niños", concluyó la profesional.





>> CLAVES

Obesidad

Además de trastornos que tienen que ver con las emociones, Dumandzic dijo que el sedentarismo que llevan algunos niños hizo que aumente la cantidad de chicos con obesidad o sobrepeso.

Actividades

Actualmente los chicos pueden ir a las plazas, a practicar algunos deportes y reunirse con sus familias, cosa que los pediatras recomiendan hacer por la salud mental de los niños.

Alerta

Cuando San Juan volvió a la Fase 1 algunos psicólogos y psicopedagogos dijeron que estaban preocupados por la cantidad de problemas que estaban manifestando los niños y adolescentes.

Educación

Desde la SAP dijeron que preocupa la brecha tecnológica y consideran que es necesario que las autoridades diseñen estrategias dirigidas a garantizar un acceso equitativo a la educación.