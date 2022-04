Anteayer, un operario de una empresa de internet sufrió un accidente mientras hacía una conexión en Sarmiento. Este hecho llevó a que Energía San Juan, que es propietaria de los postes que son usados para estas conexiones, decida intimar a las empresas que estén usurpando sus pilares, para evitar verse perjudicados por estos accidentes. Dijeron que esto es algo habitual y que lo harán principalmente para que las personas que usen sus postes lo hagan respetando las normas legales y de seguridad. A la vez, comentaron que el uso ilegal de los postes de luz es algo que sucede en toda la provincia.

Sergio Gurgui, gerente de Recursos Humanos de Energía San Juan, comentó que trabajar sobre los postes de la distribuidora es muy riesgoso y que para eso, ellos firman convenios con las empresas de internet, telefonía y otros servicios. Esto, para autorizar el uso de sus pilares y para que lo hagan resguardando la seguridad de los operarios. "Los postes que hay en la provincia son propiedad de Energía San Juan. Vemos que últimamente está surgiendo mucha competencia de empresas que brindan internet y hay muchas de ellas que han hecho lo correcto, que es firmar un convenio con nosotros para utilizar los postes. Sin embargo, hay otras que están trabajando de manera subrepticia. Entonces desde el área Legales vamos a intimarlas para que firmen el acuerdo de Apoyo en Poste", dijo el directivo.

Según lo que explicó Gurgui, ellos no tienen el dato de cuántas empresas son las que están utilizando sus postes de manera legal o ilegal y que por eso deberán, en un primer momento, hacer un relevamiento para después poder hacer la intimación correspondiente. "Tenemos miles de kilómetros de postes y de líneas. Advertimos la presencia de instalaciones ilegales y necesitamos que se regularice esta situación. Sobre todo, porque se desconocen los riesgos de trabajar con los postes de Energía San Juan", comentó y dijo que han detectado que algunas empresas trabajan con personal sin guantes y sin los elementos de protección necesarios para hacer trabajo de altura.

"No es solamente que se pueden electrocutar sino que pueden sufrir caídas peligrosas, como pasó en Sarmiento. Si bien el hombre está a salvo y sin riesgo de muerte, no tenía elementos de seguridad y estaba trabajando en nuestros postes sin autorización. Lo legal es importante, porque los postes son nuestros, pero lo que más nos motiva es la seguridad. Están arriesgando a gente inocente y no se tiene en cuenta los riesgos, que pueden ser fatales", dijo Gurgui y agregó que en los acuerdos o convenios que ellos firman con las empresas se les exige que cumplan con todas las normas de seguridad que se necesita para trabajar con estos postes, como por ejemplo, saber a cuánta distancia se puede trabajar para evitar descargas eléctricas, entre otras aristas fundamentales.