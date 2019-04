En las oficinas. En muchas seccionales los perros permanecen adentro de las oficinas y también en los sectores donde se atiende al público. Algunos de los animales hasta duermen en el interior de las seccionales todas las noches. Los mismos efectivos son quienes los cuidan y les dan de comer.



El destino de los perros que viven en las comisarías encendió una polémica entre la Policía de San Juan y los proteccionistas. Es que, mientras desde la jefatura pidieron que los perros sean sacados de las seccionales, los defensores de los animales se mostraron indignados por esta prohibición y dijeron que harán una protesta (ver aparte). En medio de este revuelo, y mientras nadie sabe qué pasará con estos animales, muchos efectivos policiales se mostraron, off the record, dolidos por la normativa.

Todo comenzó cuando el subjefe de la Policía de San Juan emitió un memorándum con el cual se prohíbe que los perros vivan en las comisarías y se pide que los animales que actualmente están en las seccionales sean reubicados. En ese momento, los proteccionistas se pusieron en pie de guerra, pues temen una matanza de animales o el abandono masivo, según argumentan.

Desde la Fuerza, Daniel Castro, secretario General de la Policía, no supo explicar por qué esta orden es solicitada en este momento siendo que históricamente las seccionales tuvieron perros. "No se busca desprotegerlos, sino darles más bienestar. El memorándum dice que se debe arbitrar los medios para que se reubiquen", explicó Castro y aclaró que la orden no da plazos para que los perros salgan de las dependencias. Por su parte, el jefe de la Policía, Luis Martínez, dijo a través de un comunicado que en el memorándum "nunca se habló de abandono" y agregó que "se invita a proteccionistas y comunidad en general a que reciban los canes y los coloquen donde su sano juicio así lo considere necesario". Desde la otra vereda, Emilia Merino, una de las representantes de los proteccionistas, dijo que creen que los animales "serán abandonados o van a terminar con una bala en la cabeza" y que por eso piden que se pare con esta prohibición. Sobre su postura dijo que piden que esterilicen o castren a los perros que ya viven en las comisarías para que el problema no crezca. "Los perros llegan a la calle porque alguien los tiró y la Policía no hace las contravenciones", agregó.

En medio de este conflicto, DIARIO DE CUYO hizo un relevamiento en 15 comisarías del Gran San Juan, en donde viven 14 perros. Hay algunas que no tienen "mascotas", pero en otras dependencias tienen hasta 5 perros que duermen incluso en algunas oficinas. Además, los efectivos alimentan y cuidan a los perros. "Son parte del equipo. Nos acompañan cuando hacemos recorridas", dijo uno de los policías, mientras que otros se mostraron disconformes con la prohibición de tener "mascotas" en las seccionales. "Un vecino nos dona el alimento y nosotros se los damos a los perros. Duermen en los pasillos, sobre todo en invierno por el frío", dijo angustiado otro uniformado.

En la vereda. Durante el día es habitual que los perros salgan y se acuesten en las veredas de las seccionales, ya que son como "dueños de casa".

