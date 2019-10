Estrella. Elba Caracino, junto al conductor Santiago Del Moro. La participante de 100 años de edad aseguró que siempre se dedicó a viajar y busca cumplir el sueño pendiente de conocer San Juan. Será invitada por el Ministerio de Turismo.

Cuando agregaba, para dar más precisión, "y tres meses", Elba Caracino también mostraba una dosis de humor que aumentaba más la admiración que había por ella en el estudio de televisión y en todas las personas que veían el programa. La mujer de cien años que participó en el concurso "¿Quién quiere ser millonario?", que se emitió antenoche por Telefé y conduce Santiago Del Moro, se metió a todos en el bolsillo por la vitalidad que expresaba y se aseguró por partida doble cumplir con un sueño todavía pendiente: conocer la provincia de San Juan.



Es que además de ganar 300.000 pesos en el programa, su historia también conseguirá recibir una invitación muy especial, nada menos que desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, según adelantó la titular de la cartera, Claudia Grynszpan.



Elba tardó cien años para vivir sus 15 minutos de fama en la pantalla chica. Aunque los aprovechó más que bien, porque hasta Del Moro admitió en el programa su sorpresa porque no había que hacer ninguna consideración especial para dialogar con la participante, hablar con mayor volumen o repetir alguna frase.



Y fue en una de las típicas consultas de estos programas -"¿Qué vas a hacer con el dinero?"- que la mujer que vive en Buenos Aires dijo que quería viajar y conocer San Juan, porque representa prácticamente la última figurita para el álbum de postales del país que ha ido armando a lo largo de su vida. Y ante la repregunta de si no pensaba en hacer un viaje al exterior, porque económicamente también era posible, respondió que ya había conocido Francia y otros sitios de Europa y reiteró que era conocer San Juan su sueño.



Elba enviudó hace 25 años, luego de 41 de matrimonio, en el que no hubo hijos. Reconoció que le costó salir del duelo tras el fallecimiento de Eduardo, al que definió como un marido y hombre extraordinario, pero hoy se siente contenida con sus sobrinos y amigos. "Hay que seguir viviendo hasta que Dios llame. Hay que encontrar la forma de seguir viviendo. Yo misma me dí la energía para seguir", describió la mujer que dice no tener ninguna receta especial. Aunque quizás su secreto esté en su inquietud. Además de viajar, le encanta ir al cine con amigos y cuando sale a comer, siempre se fija si es buena la calidad de los huevos fritos y papas fritas del restaurante. Muy pronto, probará esos y otros platos en San Juan.



Récord



Elba Caracino, con sus 100 años y 3 meses, se convirtió en la participante más longeva de "¿Quién quiere ser millonario?", no sólo de Argentina sino de todos los países en los que se emite. La mujer que vive en Buenos Aires afirmó que se dedicó "siempre a viajar y a vivir la vida".