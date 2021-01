Pasó el primer fin de semana del año y los prestadores turísticos de San Juan dijeron que se sorprendieron por la cantidad de visitantes que tuvieron. Es que la mayoría fue visitada por más personas que las que esperaban y eso fue visto con buenos ojos, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesan. Y si bien hay algunos operadores que dijeron que tienen reservas hasta para febrero, la mayoría comentó que los turistas no se están animando a pagar para que les guarden una cabaña o habitación para el mes que viene, por miedo a que la provincia cierre sus límites o frene el turismo, por la incertidumbre nacional.

Las vacaciones de verano son un gran impulso económico para los prestadores turísticos. Sobre todo desde que San Juan habilitó la actividad hasta para personas que llegan de otras provincias. Es por esto que durante los primeros días del 2021 la plaza hotelera estuvo al tope (casi todo ocupado teniendo en cuenta que sólo está habilitada el 50% de la plaza).

En Calingasta. El departamento cordillerano es el que más turistas recibió desde que se habilitó el turismo interno en la provincia.

"La gente está llegando al Valle. El tema es que como no se sabe qué va pasar, por lo que se rumorea que el 15 se volvería a Fase 1 en el país, hay muchas personas que no se animan a reservar", dijo Santiago de la Vega, del apart-hotel Meredith (de Valle Fértil) y comentó que en el primer fin de semana de enero tuvieron muchos turistas de Córdoba. Mientras que Margarita Saire, del mismo departamento, dijo que pocos concretan la reserva. "La gente tiene miedo y no sabe si hacer depósito para reservar con anticipación", agregó la mujer que tiene los complejos de cabañas Valle Pintado y Campos de Ischigualasto. Este departamento tuvo durante el primer fin de semana del año un 80% de ocupación.

En Iglesia y Jáchal pasa una situación similar. "Estamos muy contentos por la activación del turismo, nos hacía mucha falta y la gente llega al departamento con mucha alegría. Hasta el 15 de enero hay muchísima reserva, pero desde ahí disminuyen notablemente", dijo Fany Perna, de Cabañas Cuesta del Viento, de Iglesia, mientras que Raúl Ramos, del mismo departamento, contó que estaba muy contento por el movimiento que tenían y que esperan para el resto de este mes. "Esperábamos menos gente durante los primeros días, pero estuvimos casi llenos. Por las reservas que tenemos creemos que enero será bueno, pero el miedo es febrero porque la pandemia hace que muchos duden si viajar o no y nosotros recibimos muchas personas de otras provincias", dijo Ramos, que es propietario de Cabañas Don Kuki. En Iglesia la ocupación también fue del 85% durante los primeros días del año.

Trekking. Los circuitos de trekking son muy solicitados en todos los departamentos.

En el mismo sentido, los operadores jachalleros dijeron que estuvieron casi al 100% durante el primer fin de semana de enero y que esperan terminar el mes de la misma manera. "Siempre y cuando no cierren todo, como se rumorea, vamos a seguir bien. Es que si bien estamos tranquilos este mes, no sabemos qué pasará en febrero porque notamos que los turistas están con miedo. Nosotros tenemos pocas reservas para febrero, pero ya recibimos consultas de esa gente para saber qué pasará con el dinero que ellos depositaron. Igual hay muchos que no se animan a reservar aún", dijo Patricia Barrionuevo del hotel Hualta Picum. Por su parte, Calingasta vive una situación particular. Es que además de estar al 100% de ocupación en estos días tienen casi toda la plaza reservada para enero y febrero. En este departamento el miedo no frenó las reservas, pero según los prestadores, sí generó incertidumbre en las personas que ya pagaron algo en los complejos u hoteles.



EL PERMISO

Para hacer turismo en San Juan es necesario pedir un permiso en https://permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar/, que tiene carácter de declaración jurada. Deberá contener los datos del vehículo y los datos de las personas que viajan, además de dónde se hospedarán y durante qué días.