Hace casi un mes, 85 alumnos de Medicina de la UCCuyo que todavía no podían cursar las horas de práctica para recibirse hicieron un reclamo público. Esta queja, que fue publicada en este medio, incluyó también la denuncia en la Defensoría del Pueblo, pues lo único que pedían era que los autorizaran a retomar el final de su carrera. Ayer el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, comentó que se reunieron con las autoridades del Ministerio de Salud e intervinieron para que finalmente se los autorizara, desde ayer, a tener actividades presenciales académicas para poder recibirse. De esta manera, los estudiantes deberán cumplir las 18 horas de práctica que necesitan para obtener su título y luego sumarse, en marzo próximo, a los equipos de residentes médicos en San Juan.

Los estudiantes debían recibirse durante noviembre pasado, pero en marzo, cuando comenzó la crisis sanitaria en San Juan, sus prácticas se vieron frenadas por la disposición de no presencialidad en ninguno de los niveles educativos. Esto llevó a que los alumnos hicieran numerosos reclamos y hasta trabajaran con las autoridades de la UCCuyo para crear protocolos, que hasta hace unos días no eran aprobados. "Ellos estaban supeditados a la situación sanitaria: de eso dependía si les permitían o no retomar la presencialidad", dijo Pablo García Nieto y explicó que ellos articularon la reunión con las autoridades sanitarias para poder buscar un acuerdo beneficioso para todos los involucrados. "Dentro de la excepcionalidad que es la pandemia, pedimos una excepción y se logró. Los estudiantes comenzarán las 18 horas de práctica y en marzo deberían estar terminando", agregó el funcionario.

Mientras, como ya habían explicado con anterioridad, el protocolo prevé que las prácticas deben realizarse en la misma universidad. "Los alumnos harán prácticas en el aula y no en los hospitales, por una cuestión de crisis sanitaria", explicó al respecto García Nieto. Mientras que el protocolo dice al respecto que la metodología sería en burbujas de 8 alumnos, con tres horas diarias por día durante seis días. Estas prácticas se realizarán con simuladores (muñecos) con los que cuenta la universidad y que son escasos. Por lo tanto, cuando el médico o docente realice la práctica, luego debe desinfectarse para ser utilizado por otra persona. Estas prácticas se realizarán hasta marzo de 2021, fecha en la que estipula que los estudiantes pasarán a ser médicos residentes y podrán sumarse al equipo de Salud Pública. "Esto es muy bueno teniendo en cuenta la situación sanitaria. Si bien tienen que ir de a poco, creemos que se dio un paso importante", concluyó el defensor del Pueblo.

CLAVES

Resolución

El Ministerio de Salud de la provincia firmó una resolución a través de la cual se habilita a realizar la actividad de prácticas para los alumnos del último año de Medicina, Nutrición y Kinesiología y la carrera Enfermería.

Necesidad

Desde Salud dijeron que este reclamo se destrabó sobre todo porque se considera de gran necesidad contar con nuevos y más profesionales de la salud, teniendo en cuenta la situación sanitaria que atraviesa San Juan.

Protocolo

Durante varios fragmentos, las resolución firmada por la ministra de Salud, Alejandra Venerando, dice que se debe cumplir a rajatabla el protocolo de seguridad y que debe ser expuesto para que todos lo conozcan.

Protesta y caravana de médicos

Ayer se celebró el Día del Médico. En San Juan esta jornada se vivió de una manera muy particular, pues muchos profesionales salieron a protestar por mejoras salariales y otros pedidos que vienen haciendo desde hace tiempo, como por ejemplo recategorizaciones, entrega de elementos de protección personal, certificados y hasta el cumplimiento de las licencias, entre otras cosas.

Esta protesta, que incluyó a profesionales de diferentes centros de salud, comenzó cerca de las 10 de la mañana y fue multitudinaria. Los médicos se concentraron a pocos metros del hospital Rawson y comenzaron una caravana que tuvo varias paradas. Esta protesta pasó por la Subsecretaría de Trabajo, el Centro Cívico, la Legislatura, Casa de Gobierno y el hospital M. Quiroga.