Desde la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) informaron que por primera vez, ellos se encargarán de hacer la Encuesta de la Deuda Social Argentina que a nivel nacional y en todo el país lo hace la Universidad Católica Argentina (UCA). Esta encuesta, que tiene como objetivos producir indicadores sobre desarrollo humano e integración social y conocer el acceso que tienen las personas a la educación, salud y vivienda, entre otras cosas comenzó a fines de la semana pasada. En total se encuestará a 200 familias del Gran San Juan. Según Leonardo Saball, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales esta encuesta marcará un antes y un después para la provincia pues por primera vez, habrá resultados netamente sanjuaninos y discriminados del resto del país.



La encuesta que mide la pobreza en el país, teniendo en cuenta "el déficit de derechos" de las personas se realiza desde hace muchos años en toda Argentina. De hecho, en el país las estadísticas de pobreza de esta institución ocupan el segundo lugar de importancia luego de los datos que anualmente difunde el INDEC. "Trabajaremos en conjunto con la UCA, porque la encuesta es la misma que hacen desde hace años, a través del Observatorio de la Deuda Social. Nosotros la aplicamos para tener datos específicos de San Juan, con el objetivo de medir la pobreza multidimensional. Hay preguntas que tienen que ver con el acceso a educación, salud, viviendas, al desarrollo de la niñez, la adolescencia, el nivel de trabajo y los servicios esenciales que tienen esa familia", dijo Saball y comentó que la UCCuyo está trabajando con 16 encuestadores (alumnos avanzados e investigadores de la institución) quienes hacen llamados telefónicos para hablar con las familias, que fueron seleccionadas por la UCA. En este sentido, el decano dijo que encuestarán en un primer momento a 200 familias del Gran San Juan, y que en noviembre aproximadamente, San Juan innovará en esta encuesta, consultando a familias de departamentos alejados. "Por otra parte, en San Juan haremos algo que no se dio en el país. En la provincia se hará una prueba piloto para conocer las realidades de las zonas no urbanas", agregó Saball y explicó que si bien la UCA encuestaba en años anteriores a algunas familias locales, la muestra no era representativa y los resultados no permitían discriminarlos para conocer la pobreza de la provincia. Sobre la metodología de la encuesta, Saball dijo que debido a la pandemia la están realizando telefónicamente. "Cuando un encuestador llama se presenta y envía por Whatsapp todas las credenciales y comparte números de teléfonos para que las personas puedan autentificar la veracidad. Recalcamos que es anónima y gratuita", dijo y agregó que esperan que los resultados de este sondeo estén entre noviembre y diciembre.

Claves

La Encuesta sobre la Deuda Social Argentina fue creada por el Observatorio de la Deuda Social del Departamento de Investigación Institucional de la UCA.

El primer relevamiento se llevó a cabo durante el mes de junio de 2004 y abarcó una muestra aleatoria de 1.100 casos. Año a año fue creciendo la cantidad de encuestados.

La UCCuyo firmó un convenio con la UCA para poder realizar por primera vez la encuesta local. Este convenio incluyó la capacitación de los encuestadores.

En el Gran San Juan hay 32 zonas que fueron delimitadas por varios factores, por ejemplo edades de las personas que allí viven. Las zonas fueron elegidas por la UCA.

Las encuestas locales se realizarán hasta fines de octubre. La UCCuyo luego enviará los resultados a Buenos Aires para que ellos hagan el análisis y la publicación.