El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio ayer el aval al protocolo de votación para las elecciones del 10 de junio de las máximas autoridades, el cual contempla a los docentes, no docentes, egresados y alumnos regulares, lo que, en total, nuclea a unas 20 mil personas. Si bien estaba en el orden del día, el tema del sufragio de los alumnos ingresantes para los cargos de Federación Universitaria y Centros de Estudiantes de las facultades se pateó para el jueves. El punto no es menor, ya que son otros 10 mil votantes, los que, si van a las urnas el mismo día, ponen en riesgo la aprobación del protocolo por parte de la provincia y, por ende, la realización del comicio. Por la autonomía, el Consejo sólo puede sugerirle a la Federación que haga el proceso electoral en otra fecha, algo que las agrupaciones estudiantiles venían rechazando, aunque se abrió una puerta para el diálogo y llegar a un acuerdo.

Es que el nuevo presidente de la Junta Electoral de la Federación, Marcos Celiz, contó que envió una nota a la Junta de la UNSJ y al Consejo Superior en la que destacó, entre otros puntos, que "no vamos a hacer acciones que puedan entorpecer la realización de las elecciones generales". Todo un gesto, teniendo en cuenta que se venía señalando que las organizaciones estudiantiles tenían una postura intransigente en desdoblar sus comicios, sobre todo Ideas, a la que pertenece Celiz. No obstante, el joven aclaró que aún "no hay una definición" y que el tema se tiene que conversar con todas las Juntas de Centros de Estudiantes, debido a que son autónomas.

El tema está en agenda y candidatos al Rectorado, como Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería, y Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, habían opinado que era conveniente que los alumnos ingresantes votaran en un día distintos al del resto de los estamentos. Por su parte, Rosa Garbarino, titular de Filosofía, se mostró a favor de respetar la decisión de los estudiantes, pero que sufragaran en un lugar específico, como el Complejo Deportivo El Palomar. En cambio, Roberto Gómez, de Arquitectura, había evitado dar una definición.

En el medio, en el ambiente universitario reina la duda si se podrá realizar la elección, debido a la delicada situación sanitaria de la provincia por la pandemia del coronavirus. De hecho, en la reunión de ayer, hubo consejeros que se mostraron a favor de la suspensión del comicio, aunque el punto no se trató porque no estaba contemplado en el orden del día. Son nulas las voces de las autoridades que abogan por tal escenario y todo indica que dejarán la decisión en manos del Comité Covid-19 de la provincia o de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. El propio Consejo Superior había suspendido las elecciones del 10 de junio de 2020 y había prorrogado los mandatos, lo que generó críticas por su extensión debido a la indefinición de una fecha. Al final, se fijó el mismo día de este año, pero en un contexto sanitario más complicado, por la fuerza de la segunda ola de covid-19, que el de 2020.

Respuestas mesuradas

Jorge Cocinero y Tadeo Berenguer le contestaron ayer a Rosa Garbarino, quien en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, los había criticado duramente porque se había sentido atacada por declaraciones de estos. No obstante, los candidatos fueron mesurados en sus definiciones. La decana de Filosofía había dicho que Cocinero era "oportunista" por candidatearse como rector y consejero superior a la vez y que no tenía proyectos. El secretario de Obras trató de evitar la confrontación y dijo que la doble postulación es legal y, con respecto a su plan, indicó que "le recomiendo que entre a la página de mi agrupación en la que están detalladas las propuestas". Sobre Berenguer, Garbarino había señalado que no hablaba en el Consejo y el decano manifestó que se expresa a través de acciones en su facultad.