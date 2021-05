La elección de los representantes de los Centros de Estudiantes de cada facultad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el o la de la Federación Universitaria ha puesto en duda el desarrollo del comicio de autoridades de toda la casa de altos estudios, prevista para el 10 de junio. Duilio Gómez, asesor de la Junta Electoral y miembro del Comité Covid de la UNSJ y director General de Salud Universitaria, indicó que no es posible que todas las votaciones se lleven adelante el mismo día, como quieren los estudiantes, ya que "se nos va de las manos el tema epidemiológico" porque "nos aumenta la cantidad de gente que tiene que haber en las mesas y la cantidad de votantes". Es que se habla de unas 10 mil personas más, situación que rompería el protocolo que la UNSJ ya tiene conformado. En esa línea, hay candidatos a rector que indicaron que no es conveniente sumar a los alumnos ingresantes, dado que se pondría en jaque toda la elección, mientras que hay sectores estudiantiles que apuntan a desarrollar todo el mismo día, debido a que, de no hacerlo, deberían asistir en tres oportunidades para emitir su sufragio: en primera vuelta y en un eventual balotaje, más otra para elegir a referentes de los alumnos. A todo ello se le suma que la comisión de la Junta que elaboró el protocolo rechazó la sugerencia del Comité Covid universitario de abrir la chance a la votación de los estudiantes, lo que fue elevado al Consejo Superior, dijeron fuentes calificadas.

El comicio estudiantil se ha convertido en una dura disputa, la cual, se presume, se verá reflejado el lunes en el Consejo, en el que se espera que se tome una decisión. Tras ese paso, será el turno del Comité Covid de la provincia para que dé el OK final.

La postura de los alumnos y la elección de la UNSJ se da en el escenario más complejo que atraviesa la provincia desde el punto de vista sanitario. Incluso, el Ejecutivo definió ayer las medidas que estarán vigentes hasta el 11 de junio, es decir, un día después de la elección. Entre ellas se destacan horarios de atención para la administración pública hasta las 19 y supermercados, comercios y shoppings con atención hasta las 20, por ejemplo. El cierre de la votación universitaria es a las 21, lo que iría contramano de las restricciones horarias de actividades económicas. En ese marco, fuentes de la UNSJ anticipan que el desarrollo del comicio está en duda y que la situación es más difícil si se le suma el comicio estudiantil y de algunas autoridades de Departamento.

Los candidatos que creen que no es conveniente incorporar a los alumnos ingresantes a la votación son Jorge Cocinero y Tadeo Berenguer, mientras que Roberto Gómez prefirió no opinar al manifestar que será una decisión del Consejo Superior.

Por su parte, Florencia Ficcardi, de la Federación Universitaria, ya había indicado que los alumnos buscan votar el 10 de junio, lo que ratificó Juan Pablo Santiago, referente de la agrupación Ideas, uno de los sectores más intransigentes en cuanto a sufragar el mismo día que para el resto de las autoridades. Santiago dijo que se está analizando la "colocación de carpas" en las facultades para garantizar la votación de los alumnos.