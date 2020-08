El Consejo Superior de la UNSJ aprobó oficialmente el regreso a clases presenciales a partir del martes 18 de agosto y una serie de medidas para garantizar la igualdad educativa. Una de ellas es la puesta en marcha de una propuesta unificada de desarrollo académico que implica establecer un plazo de hasta 8 semanas para la nivelación de contenidos y dar por cerrado el primer cuatrimestre y poder arrancar con el segundo. Esta oportunidad será para los estudiantes que tuvieron problemas de conectividad y no pudieron participar de las clases virtuales ni cumplir con todas las tareas asignadas. Esta medida también se aplicará en la Escuela de Ciencias de la Salud y en los institutos preuniversitarios, pero aún debe someterse a consideración de los gremios para que entre en vigencia.

Mónica Coca, vicerrectora de la UNSJ, dijo que la propuesta unificada de desarrollo académico tiene por objetivo brindarles a todos los estudiantes las mismas condiciones de estudio. Agregó que desde abril, todas las unidades académicas asumieron el compromiso de asegurar que a los alumnos que no tuvieran la posibilidad de participar de las clases virtuales se les iba a dar un espacio de recuperación, de consolidación de contenidos y de formación para alcanzar el mismo nivel de los chicos que sí participaron de la educación a distancia. En este tiempo también deberán presentar los trabajos adeudados. Esta oportunidad es la que se contempla en esta propuesta. "Cada unidad académica hizo un seguimiento de los alumnos en esta situación y por eso tendrán prioridad para el regreso a las clases presenciales. Como cada carrera y asignatura tiene una realidad distinta y requieren prácticas de laboratorio y trabajos de campo, por ejemplo, el plazo para cumplir con esta nivelación de contenidos será de entre 4 y 8 semanas a partir del 18 de agosto. Cumplido este plazo recién se dará por cerrado el primer cuatrimestre y se comenzará con el segundo", dijo la vicerrectora.

Coca dijo que esta medida también se aplicará en la Escuela de Ciencias de la Salud y en los institutos preuniversitarios, a partir del martes que viene cuando arranquen las clases presenciales en todas las unidades académicas de la UNSJ.

En cuanto al regreso a las aulas a partir del próximo martes 18, dijo que las clases serán bajo un sistema bimodal, combinando presencialidad y virtualidad, y de manera rotativa. Y que se aplicará el protocolo establecido por el Ministerio de Educación de la Nación para las universidades públicas de todo el país y que implica un despliegue en las aulas del 30% de los alumnos. Esto llevará a un plan de adaptación de los espacios que la casa de altos estudios ya está trabajando para dejar listo cuanto antes. En este marco agregó que se está acondicionando el comedor del CUIM para poder utilizar sus instalaciones como aulas.

Nasisi, elecciones y el juicio por Reinoso

Al confirmarse el 9 de noviembre como inicio del juicio por la muerte del alumno de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Fernando Reinoso, el rector Oscar Nasisi, imputado por el delito de homicidio culposo, indicó que se presentará ese día y se sentará en el banquillo de los acusados. En ese marco, dijo que espera que dicha situación no se involucre con las elecciones de las autoridades universitarias, las que, hasta el momento, no tienen fecha, pero no se descarta que puedan arrancar durante octubre.

Si bien Nasisi no es candidato a algún cargo, sí ha dado su apoyo explícito a Roberto Gómez, decano de Arquitectura.

Al ser consultado sobre la situación que se puede dar, una vez que se defina la continuidad del proceso electoral y se lleve adelante el juicio, el rector sostuvo que "es difícil saber si es contraproducente. Tanto las elecciones como el juicio siempre fueron por carriles separados, aunque se quisieron mezclar en las elecciones pasadas. Ojalá que ahora esto no ocurra porque una cosa no tiene que ver con la otra".

La posibilidad de dar continuidad al calendario electoral en octubre radica en que la UNSJ comenzará con sus clases presenciales el 18 de agosto y las irá incrementando paulatinamente con el pasar del tiempo.