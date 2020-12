Ya no es un niño, pero igual le hizo un pedido muy especial a Papá Noel: fuerza para superar el difícil futuro que le tocará enfrentar. Es Jorge Hinojosa, el joven delivery que fue atropellado y abandonado, y que según dijeron los médicos no volverá a caminar. Pero, pese a tener la columna rota y de estar postrado en una cama, no pierde la esperanza de mejorar su calidad de vida con ayuda de todos los sanjuaninos. Necesita urgente una prótesis que cuesta 60.000 pesos y abrió una cuenta para recibir la colaboración de la gente.

Para Jorge, de 25 años, nada es fácil desde aquel 27 de noviembre cuando el conductor de un auto lo atropelló y se dio a la fuga. Desde ese momento sintió que su vida cambiaría por completo. "Lo único que recuerda del accidente fue que cuando recobró la conciencia se vio tirado en el piso y que quiso pararse, pero que no pudo. Ahí sintió que algo estaba muy mal, y no se equivocó. Lo que le toca vivir es muy doloroso y difícil de sobrellevar, pero está dando batalla día a día", dijo el padre del joven.

Mañana, Jorge cumplirá un mes internado en el Hospital Marcial Quiroga. Se encuentra fuera de peligro, pero con un pronóstico poco alentador. Su padre dijo que, según el diagnóstico médico, no volverá a caminar y corre el riesgo de perder la movilidad del brazo derecho si no le colocan una prótesis de manera urgente. "Desarrollo Humano nos consiguió la prótesis que le van a poner en la columna para que al menos pueda mantenerse sentado. Pero necesita otra para el brazo derecho y el tiempo y la mala situación económica nos juega en contra", dijo el padre del joven.

El hombre contó que el martes que viene lo operan a su hijo para colocarle la prótesis en la columna y que los médicos quieren aprovechar la ocasión para ponerle también la del brazo para no someterlo dos veces a una cirugía complicada y traumática. Por eso la urgencia de conseguir esta última placa que cuesta 60.000 pesos. Agregó que el Ministerio de Desarrollo Humano se la puede conseguir, pero recién para dentro de un mes y que por eso decidieron recurrir a la solidaridad de la gente para poder comprarla antes del martes si es posible. "Yo soy un plomero que trabajo de manera independiente y con esto de la pandemia se me redujo mucho el trabajo. Además, por mi condición laboral tampoco califico para que me den un préstamo así que no nos quedó más que pedirle ayuda a los sanjuaninos. Cualquier colaboración, por mínima que sea, va a mantener viva la esperanza de Jorge de tener una mejor vida, pese a los pronósticos. Él dice que poder permanecer sentado y con los dos brazos funcionando le es suficiente para trabajar y mantener a su bebé que ayer cumplió 5 meses y al que no ve desde el 27 de noviembre. Es un luchador", sostuvo Hinojosa.

Las personas que quiera colaborar con dinero para la compra de la prótesis pueden depositar desde 200 pesos en adelante en la cuenta de Mercado Pago a nombre de Jorge Hinojosa, DNI 39183635 o en la cuenta de ahorro "Prótesis Jorge", CBU 1430001713008139390014. Ante consultas, llamar a Jorge Hinojosa (padre) al 2644158683.

EL CASO

El pasado 27 de noviembre ocurrió u siniestro vial en las inmediaciones de calle Paula Albarracín de Sarmiento y Lateral de Circunvalación, Capital. Un motociclista identificado como Jorge Hinojosa, de 25 años, fue envestido de atrás por un auto Peugeot 206 que se dio a la fuga, advirtieron testigos del accidente. Tras el fuerte impacto, el joven sufrió fracturas múltiples y la perforación de un pulmón. El joven se encontraba trabajando de delivery para la empresa "Pedidos Ya" cuando fue embestido por este conductor que aún no fue identificado ni se entregó a la Policía.