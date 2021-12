Un par de policías asesinados: uno por su novio ya condenado a perpetua; el otro, un subcomisario de la Federal, ultimado de un cuchillazo en el corazón, al parecer, por su propio hijo. Una joven que salió a ejercitarse y murió desangrada, luego de que una jauría nunca localizada se la comiera, literalmente. La nena de 4 años herida luego de su papá perdiera el control del auto en el que viajaban y chocara, y que murió sospechosamente después que la atendieran y le dieran el alta en el hospital Rawson porque -es la hipótesis- no detectaron una lesión abdominal, que resultó letal. Todos esos hechos policiales sobresalieron en 2021, otro año con el ineludible protagonismo de la pandemia.



Pero hubo un episodio que se posicionó como la otra parte de la bisagra en la historia local sobre el modo de averiguar y resolver delitos: el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial.



Comenzó a implementarse el pasado 26 de febrero y, en lo básico, implicó que el poder de investigar las maniobras delictivas se trasladara en un número importante de causas desde los jueces hacia los fiscales, que son los encargados de representar los intereses de la gente en los hechos penales y también controlan que se aplique bien la ley en los procesos seguidos contra las personas que delinquen.



El antes (y no tanto) es el "viejo código de procedimiento' (está vigente desde comienzos de los 90) en el que el juez era juez y parte (valga la redundancia) porque dirigía la investigación y a la vez resolvía si el sospechoso debía o no ser procesado y pasar a juicio. Todo por escrito, lo que estiraba (y estira) los tiempos.



El ahora es un sistema en el que ese juez es el funcionario imparcial que, desde una posición ajena (ya no dirige la investigación) garantiza los derechos de las partes, principalmente los de los imputados y la Fiscalía.



La rapidez en la manera con que se abordan y se resuelven a diario las causas dejó índices sorprendentes: en este año se resolvieron 589 causas y otras 1.040 en Flagrancia, según el balance divulgado por el Poder Judicial.



Lo del viejo sistema (en realidad sistema mixto) va entre comillas, porque el nuevo no desplazó por completo a esa forma no tan anterior de investigar y resolver, pues aún sigue vigente en varios organismos judiciales: cuatro juzgados, dos con competencia Correccional para delitos considerados menores (accidentes sin fallecidos, lesiones, amenazas, entre otros); dos juzgados de Instrucción para maniobras delictivas más graves no atrapadas por el Acusatorio, como las estafas, las tentativas de homicidio, la coacción y otros maniobras que, según los operadores de ese sistema, representan "el gran' número de delitos ocurridos en la provincia.



A estos juzgados se suma la Unidad Conclusiva de Causas, donde se investigan y resuelven los hechos que eran abordados por los jueces que pasaron a intervenir como magistrados de Garantía en el Acusatorio.



También se agrega la intervención de los tribunales superiores que se encargan de resolver las apelaciones o los juicios que les llegan desde el "viejo sistema'.



Esa convivencia entre los dos sistemas es una de las críticas subterráneas hacia los responsables de la transformación, pues mientras sigan existiendo causas tramitadas con el "viejo sistema' habrá que dar respuestas a esos casos con las normas de esa legislación aún con vida. Y en "desiguales' condiciones, pues los operadores del sistema "anterior' dicen no contar con similares recursos, principalmente humanos, para dar respuesta en las distintas causas.



Otro de los cuestionamientos internos es que en esa vertiginosa manera de averiguar hechos penales para llevarlos pronto a una sentencia, muchas veces se pone foco en el vértigo mismo de avanzar rápido perdiendo de vista el necesario rigor de aplicar la ley.



La expectativa entonces se plantea de cara al futuro, pues para muchos lo necesario es que la transición no demore y se unifique el modo de encarar las investigaciones de los delitos y dar respuesta a la demanda de Justicia.

"Viejo sistema"

El código de procedimiento penal mixto que se pretende dejar de lado, comenzó a implementarse en la provincia desde comienzos de los 90. Básicamente, con ese sistema es el juez quien investiga y decide, y contempla otros tiempos a la hora de averiguar y resolver delitos, porque es casi todo por escrito.

Más abusos y casos de violencia doméstica

Quienes intervienen en la averiguación y resolución de delitos con el nuevo Sistema Acusatorio, aseguran que la mayoría de las causas se concentra en los delitos derivados de la violencia doméstica y los abusos sexuales.

OTROS HECHOS

1 de noviembre

La tragedia de Florencia Ledesma por culpa de una jaurí

La chica de 23 años murió por el ataque de una jauría cuando salió a hacer ejercicio cerca de su casa en la Villa Ampacama, Albardón. La Policía durante varios días buscó a los perros, sin éxito, y la causa estaba por ser archivada pues se comprobó que los animales eran salvajes y no tenían dueño.



29 de agosto

El trapero que mató a un rival en la Villa del Sur



El trapero Nahuel Sosa (20, alias "Nahu WW") le dio un disparo letal a Matías "Pochi" Maurín (26) en medio de una pelea vecinal en Villa del Sur, Chimbas. Lo condenaron a una pena única de 11 años y 6 meses de cárcel, por el homicidio y por otra causa por daño agravado. La hermana del trapero fue sobreseída.

19 de octubre

Un presunto homicida camaleónico que burló a la Justicia

Ese día se entregó Pedro Exequiel Iván Saitta tras 101 días prófugo y tras burlar a la Justicia, escapando de su casa de Concepción, Capital, cuando fueron a buscarlo porque se sospechaba que Leonardo Marcelo Sampieri no era su nombre. En San Juan sumó dos condenas: 8 meses de prisión por amenazas simples contra su expareja y un castigo previo de Flagrancia de 2 años y 2 meses en suspenso por tenencia ilegal de armas y explosivos. Fue enviado a Mar del Plata, donde se lo acusa por un homicidio ocurrido en 2013.





28 de mayo, 11 de junio y 4 de agosto (detenciones)

Tres conocidos, en problemas por "abusos" y pornografía

El exciclista Daniel Esfraín "Pitufo" Castro (54) pasó 5 meses preso acusado de abusar sexualmente de un nene de 4 años, pero las pruebas lo favorecieron y lo sobreseyeron. Otro conocido en problemas es Carlos Alberto Campodónico (50), excoordinador del Museo Agustín Gnecco, condenado a 4 años de cárcel por tenencia y distribución de pornografía infantil. Por último, otro que había sido detenido pero que ahora está libre es el oftalmólogo Oscar Kerman (68), denunciado por 7 mujeres a las que supuestamente abusó en su consultorio.





19 de marzo y 14 de noviembre

Dos policías asesinados, a manos de su pareja y ¿su hijo?



Oscar Armando Mura (28), agente de la Policía de San Juan, fue liquidado de cuatro disparos por su pareja, Diego Roberto Espejo (28), en el departamento que alquilaban en el Barrio Sarmiento, Chimbas. Por el crimen Espejo fue condenado a perpetua. El otro policía asesinado fue el subcomisario de la Federal Miguel Ángel Carbajal (54), ultimado de dos cuchillazos en el pecho en su casa de la Villa Huarpe, Pocito. Su hijo Paolo (21), principal sospechoso, tiene prisión preventiva.



2 de octubre

Su expareja lo mató de un ladrillazo y a ella la dejaron libre



Gabriela Núñez (28) años asesinó de un ladrillazo en la nuca a su expareja Gonzalo Martínez (25), en la vereda de su casa en el Lote Hogar 12, Pocito. Un mes después la mujer fue liberada bajo fianza personal de $100.000, luego de que la defensa planteara que actuó en estado de emoción violenta.





8 de septiembre

" Cata" Valdez murió tras ser dada de alta en el Hospital Rawson

Tenía 4 años y había ingresado al hospital después de chocar contra un pilar en el auto que viajaba con sus padres, en Capital. Las pediatras Marcia González y Vanesa Sojo son investigadas por homicidio culposo, pues le dieron el alta sin detectar que tenía una hemorragia abdominal interna que le causó la muerte a las horas.



