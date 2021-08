Los vecinos del barrio Del Carmen, en Capital, vivieron hace unos días una escena que parecía salida de una película de terror. Un hombre, conocido por todos, mató con un cuchillo al perro de un vecino que también era popular en el barrio porque vivía en la vereda. Además del atroz hecho, que según algunas personas fue motivado por un supuesto ataque del animal contra la hija del vecino en cuestión, los vecinos no podían salir de su asombro porque dijeron que nunca esperaban semejante reacción de parte del hombre, que todos definieron como solidario y buena persona. Este hecho ocurrió a fines de la semana pasada, pero salió a la luz ayer. Este medio intentó hablar con el vecino señalado como el autor, para conocer su versión, pero no atendió nadie en su vivienda.

Chito era el nombre del perro. Los vecinos (muchos pidieron reserva de identidad) dijeron que el animal vivía en la zona desde hace unos 17 años. Y que si bien era de la calle, había una familia que siempre lo alimentaba. Incluso, en esta casa, el animal tenía un techito con frazadas donde dormir. "Era un perro bueno, nunca atacaba a nadie y jugaba con los niños. En el barrio todos lo conocían porque siempre acompañaba a la gente hasta la parada del colectivo y porque cuando pasabas por donde él estaba se ponía contento", dijo Mariana Gómez, la cuidadora del perro que denunció al vecino y que pide que tenga la sanción penal correspondiente (ver aparte).

El barrio. En la zona donde fue el hecho los vecinos estaban consternados y había mucho hermetismo.

Ella y otros vecinos comentaron que todo pasó el jueves pasado como a las 14. "Había una perra en celo y el perro se fue para allá. Según lo que nos dijeron quiso agarrar a la perrita de este vecino y los niños se metieron para sacarlo y eso desencadenó todo", dijo otra vecina y comentó que según una versión el perro mordió a la hija del hombre, hecho que no pudo ser corroborado por este medio. "Ahí, el vecino sacó un hueso y se lo tiró al perro que se sentó a comerlo. Luego, el hombre fue por atrás y le clavó el cuchillo en el cuello. Fue todo premeditado y a traición", agregó otra mujer de la zona.

"Estamos todos dolidos por esto. Mis hijas estaban ahí cuando pasó todo y vieron cómo el perro se desangraba, porque después de que le clavaron el cuchillo, Chito se vino corriendo hasta la casa y se metió a la cocina. Se desangró en minutos. Mis hijas no pudieron dormir durante días por lo que vieron, por eso hicimos la denuncia en la Policía. Nosotros no creemos que el perro haya atacado a la niña porque no tenía ni dientes de lo viejo que estaba", agregó Mariana.

"Es un vecino muy bueno. Acá casi todos nos conocemos y él y su familia son gente de la zona. Nunca tuvimos ningún problema y no queremos tenerlo, pero no debería haber hecho eso con el animal", agregó un vecino, que tampoco quiso ser identificado.

Hay una denuncia contra el atacante

Horacio Carrizo, director del Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan, comentó que el hecho está en etapa investigativa y que esperan que sea remitido por la Policía al 3er Juzgado Correccional. "Estos hechos están incluidos en la Ley 14.343, que forma parte del Código Penal Argentino y tenemos jurisprudencia necesaria como para pedir que este hombre sea sentenciado", dijo y agregó que ellos tienen pruebas para asegurar que el animal no atacó a ningún niño. "No actuó -por el hombre- en emoción violenta. Se tomó el tiempo de entrar a su casa, buscar un alimento, un cuchillo, llamar al perro y atacarlo", agregó y señaló que la ley dice: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales".