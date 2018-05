Un lago. Una de las cuadras del Lote Hogar 54 parece un lago. Los vecinos no pueden ni estacionar los autos porque se hunden.

"No es la primera vez que tenemos las calles inundadas por la rotura de un caño", "ya hicimos varios reclamos y en OSSE nos dicen que están colapsados y que por eso se demoran en hacer el arreglo", "el otro día se nos enterró el auto en la puerta de la casa y no podíamos sacarlo de la cantidad de barro que había". Estos son algunos de los reclamos de los vecinos del Lote Hogar 54, en Chimbas, porque un caño se rompió hace un mes, en tres sectores y dejó anegada una de las calles principales. La gente de la zona dijo que está pasando por esta situación por segunda vez, pues hace casi dos meses también se rompió el caño de agua potable y estuvieron mucho tiempo para arreglarlo. Ante esta situación, desde OSSE se comprometieron a solucionar el problema lo más rápido posible.



El Lote Hogar 54 está ubicado en las inmediaciones de calle Oro y Ruta 40, en Chimbas. Ahí, en la calle Alberdi, el agua corre como si fuera un río. Las motos y las bicicletas transitan a baja velocidad para no mojarse y los vecinos deben dejar los autos lejos de sus casas porque no pueden ingresar a los garajes para guardar los vehículos, por la cantidad de agua que hay.

"Pusimos unos palos para señalizar y que nadie estacione. Los autos se hunden".

MARIELA DÍAZ Vecina

Según la gente que vive en esta zona de Chimbas, el problema con estas roturas del caño comenzó (por segunda vez) hace cerca de 1 mes. Es por esto, que varios vecinos mostraron los números de los reclamos que hicieron para que OSSE solucione esta pérdida.



"Este caño se rompió hace casi dos meses y estuvo mucho tiempo con una pérdida. Luego, vino la gente de OSSE, lo reparó. A los días otra vez comenzó la pérdida más grande. Yo llamé para reclamar casi de inmediato. Cuando vi la mancha de humedad en el pavimento hice el reclamo al 0800 y aún nadie nos soluciona nada. Desde OSSE nos piden que cuidemos el agua y ahora llevamos un montón de días derrochando miles de litros", dijo Rita Arce, una de las vecinas, mientras que otras personas de la zona señalaron que en las noches, cuando baja el uso de agua en las viviendas, el nivel de la inundación sube notablemente en la calle y llega hasta las veredas de algunas casas. "Hay momentos en los que no se puede ni caminar por la vereda y hay que ir hasta la otra cuadra para cruzar la calle", dijo otra de las vecinas de la zona.

"Hay días que el agua inunda todo. Se está derrochando mucha agua, innecesariamente".

VANESA BABIE Vecina

El agua ya dañó el pavimento. Hay zonas en las que la calle ya está llena de pozos por las pérdidas y hasta algunos vecinos comentaron que se les hundió un auto que estaba estacionado en el puente de una casa. "Este pavimento no tiene más de 1 año y medio. Es una lástima porque se nos está rompiendo todo", dijo otro vecino y comentó que hasta mandaron por Facebook el reclamo a la Municipalidad de Chimbas. "Queremos que alguien nos dé una solución", dijo uno de ellos.



Ante este reclamo, DIARIO DE CUYO se comunicó con la gente de OSSE. Dijeron que los reclamos estaban hechos y que a más tardar hoy al mediodía iban a solucionar esta pérdida. A la vez, desde la oficina de Prensa dijeron que la demora se dio porque hubo muchos reclamos en diferentes zonas.