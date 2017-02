Viven en Chile desde hace casi 3 décadas, aman su trabajo y siempre que pueden hablan de su tierra natal. En este contexto, Enrique y Adolfo Torés, dos sanjuaninos que tienen una empresa de publicidad caminera, hicieron un enorme cartel en Chacabuco para conmemorar los 200 años de la gesta sanmartiniana.



Esa gigantografía, que llama la atención porque mide cerca de 100 metros cuadrados y porque habla de la historia de Argentina y Chile, será protagonista durante el acto por el Bicentenario del Cruce de los Andes, en el que estarán el presidente Mauricio Macri y su par chilena Michelle Bachelet.



El cartel está ubicado cerca del monumento que conmemora la Batalla de Chacabuco. Con la unión de las dos banderas los hermanos Torés buscaron también reflejar su historia personal y el vínculo que tienen toda su familia, de la cual están solamente separados por la Cordillera de Los Andes.



El cartel fue un proyecto de los Torés. Ellos hacen publicidad en los caminos chilenos desde hace unos 29 años y no querían que el bicentenario del Cruce Sanmartiniano pasara desapercibido en el país transandino y mucho menos en el lugar donde se libró la histórica batalla comandada por San Martín.



Es por esto, que presentaron la idea en el municipio de Colina, que es la capital de la provincia chilena de Chacabuco, para hacer la gigantografía y homenajear este fragmento de la historia. Ahí, les dieron el ok y tras mostrar algunos bocetos y recibir consejos de las autoridades chilenas hicieron el enorme y colorido cartel.



Adolfo Torés es el mayor de los dos y fue el que llegó primero a Chile. Allí instaló una empresa de publicidad y fue entonces cuando su hermano Enrique se fue para el vecino país para trabajar en esa empresa. Desde ese momento, hace casi 30 años, ambos trabajan juntos y dijeron que este cartel cuenta un poco la historia de sus vidas y el amor que sienten por los dos países.



‘Todos los gastos corrieron por nuestra cuenta. Como argentinos estamos orgullosos de nuestra patria y a la vez estamos agradecidos de Chile porque es nuestra tierra también, por eso lo hicimos con mucho amor.



No queríamos que esta fecha especial pasara desapercibida y este cartel sirvió para que estemos presentes en el homenaje de la gesta libertadora‘, dijo Enrique y contó que desde que instalaron el cartel mucha gente les mandó mensajes a la empresa para felicitarlos pues por la zona transitan muchos argentinos que vacacionan en las playas chilenas. Esto, los sorprendió y llenó de orgullo.



Este cartel está colocado a pocos metros de donde el domingo será el acto por los 200 años del cruce del Ejército de Los Andes, que consiguió la liberación de Chile.



Durante ese acto, además de los presidentes estarán presentes los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países, embajadores de Perú, España y Argentina, y altos mandos militares chilenos y argentinos.

Los protagonistas



ENRIQUE TORÉS - Sanjuanino en Chile



“Para nosotros es un orgullo hacer este cartel para recordar la historia. Nosotros propusimos hacer las banderas y la cordillera de fondos y desde la Municipalidad de Colina nos propusieron algunos cambios”.



Adolfo Torés - Sanjuanino en Chile



“Estamos agradecidos por la oportunidad de aportar algo a esta gesta maravillosa. A la vez, a 200 años es una forma de dar gracias a esos valientes patriotas que lucharon por la hermandad”.