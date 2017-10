Tras el ataque. El hombre, su hija y una de las autoridades de la escuela conversaron en el pasillo del establecimiento tras el ataque.

La violencia dentro de las escuelas suma un nuevo capítulo en la provincia. Desde la escuela Normal Sarmiento informaron que el lunes en la mañana un papá ingresó a un aula y golpeó a un compañero de su hija, empujó a la profesora y amenazó a otro menor. Tal fue la violencia de este hecho, que hicieron tres denuncias en la Policía y el hombre, hasta ayer, permanecía detenido en la Comisaría 1era. Desde el Ministerio de Educación dijeron que este caso es inédito y que estaban analizando pedir una orden de restricción para que este papá no se acerque más a la escuela. A la vez, Mónica Gutiérrez, la directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación, comentó que desde hoy comienzan una intervención con los 16 alumnos de ese curso, algunos papás y la profesora afectada. Los alumnos son de 6to año.



Marcela Herrera, la vicerrectora de la escuela, comentó que este hecho comenzó después de que una alumna tuviera una discusión con un compañero. "En una hora libre, la estudiante se estaba pintando las uñas y se le cayó esmalte. Un compañero le pidió que limpiara porque le molestaba el olor y ella se negó. Ahí empezó una discusión clásica de adolescentes que fue subiendo de tono, y el chico le respondió "si fueras hombre te pegaría", explicó Herrera. Posteriormente, la alumna comentó esta situación a su papá, que justamente estaba dentro de la escuela retirando la libreta. Así fue que el hombre interrumpió la clase, empujó a la profesora y quiso golpear al alumno que discutió con su hija. En medio de este hecho, otro estudiante quedó lastimado y el papá amenazó a uno de los menores. Posteriormente la profesora, el padre del alumno golpeado y el otro menor afectado hicieron las denuncias en la Seccional 1era. "El señor permanece detenido por lesiones y amenazas. Está a disposición del 1er Juzgado Correccional", dijo Gregorio Díaz, el jefe de esa Seccional.



Ante este caso Educación intervino ayer en la mañana. Según Gabriela Vidable, la supervisora del Ministerio de Educación y Mónica Gutiérrez de Gabinetes Técnicos, no hay antecedentes de casos con estas características (ver aparte). "Ahora vamos a analizar qué medida tomar para que este hombre no se acerque a la escuela", dijo la supervisora, mientras que desde Gabinete dijeron que ante estos casos la escuela tiene la facultad de ordenar la prohibición de ingreso de este papá al establecimiento. Esto, más allá de la orden de alejamiento que se pueda pedir en la Justicia.

Otros casos de violencia

Con lesiones

Un chico de 12 años fue atacado por otro estudiante en la escuela Julia León, de Rivadavia. A este chico le fracturaron (y desplazaron) la mandíbula, el pómulo y perdió piezas dentales.

Maltrato

Una maestra de la escuela Fray Justo fue sumariada por presunto maltrato hacia sus alumnos. La docente es la misma a quien los padres también acusaron de colgar ropa lavada en el aula.

Grave ataque

Un estudiante de la EPET 3 le pegó a un compañero, a una maestra, a unos preceptores y hasta mordió a otro alumno en un arranque de furia. Este hecho fue perpetrado por un estudiante de 13 años.

Un profesor

En septiembre pasado un profesor de Tecnología que se desempeña en la EPET 4 fue denunciado por haberle pegado a uno de sus alumnos. El hombre fue desvinculado de su cargo.