Martín Bruno es un destacado científico sanjuanino, quien dejó su carrera en Canadá para apostar por la investigación genética en el país. Es investigador del Conicet, está a cargo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo y avanza en una serie de estudios neurológicos y genómicos que buscan generar respuestas a problemas de la salud. Bruno, post doctorado en la norteamericana McGill University, brindó claves para entender cómo funciona la combinación de vacunas anticovid, un proceso que desde esta semana comenzará en San Juan.

1. ¿Cómo actúan en el organismo dos vacunas diferentes?

Muchas vacunas necesitan un refuerzo, o sea, otra dosis. La primera genera una cantidad de anticuerpos que se llama respuesta humoral de anticuerpos, y la segunda es una respuesta celular de memoria, que queda en el organismo por las dudas de que venga otra infección viral. El inoculante en las vacunas es un transportador de la información, que llega hasta la célula para producir parte del virus, que una vez sintetizado va a ser detectado por el sistema inmune para la generación de células de memoria y de anticuerpos. Así, lo que tenemos que entender es que las formulaciones de las vacunas utilizan diferentes inoculantes o transportadores que buscan lo mismo: llegar a las diferentes células de nuestro organismo para que sinteticen las partículas virales que luego serán detectadas por el sistema inmune.

"Cuanta más gente se vacune con dos dosis, menor es la chance que delta haga daño" MARTÍN BRUNO - Investigador

2. ¿Qué es la vacunación homóloga y heteróloga?

La vacunación es homóloga cuando se aplican dos dosis de la misma vacuna, y es heteróloga cuando cambian las dosis. Por eso, la Sputnik V es heteróloga, porque la primera dosis usa un adenovirus, el AD26, que es un virus humano recombinante que lleva información a las células. En cambio, la segunda dosis de la Sputnik V usa otro adenovirus, que es el AD5.

3. ¿Cómo actúan los adenovirus y qué pasa con las otras vacunas?

Los adenovirus acceden a las células y todo el material o información del coronavirus que se ha ingresado hace que nuestras células lo procesen y logren sintetizar la proteína o fragmento de proteína viral que necesitamos para despertar el sistema inmune; así generamos anticuerpos o células de memoria. Ahora bien, las vacunas que sacaron Moderna y Pfizer no utilizan adenovirus, sino nanopartículas lipídicas, que envuelven al ARN mensajero. Una vez que esa partícula lipídica ingresa a la célula del cuerpo humano, es decir, una vez vacunado, transporta el ARN mensajero a la célula, lo sintetiza y el sistema inmune lo detecta como no propio, por lo que empieza a generar dos tipos de respuesta: celular de memoria y humoral de anticuerpos. O sea que si bien son dos tecnologías diferentes tienen el mismo fin.

4. ¿Cuán segura es la combinación de vacunas?

Básicamente lo único que diferencia a las vacunas es el tipo de inoculante o transportador utilizado. Desde fines del año pasado que se vienen desarrollando estudios en el mundo con respecto a vacunación heteróloga y han demostrado que no existe ningún tipo de problema. En el país, en tanto, fueron evaluadas las inmunogenicidad y la seguridad y determinaron que no hay ningún tipo de efecto adverso. Inclusive, los resultados obtenidos de las combinaciones de una primera dosis, por ejemplo de Sputnik, con una segunda de Moderna, da buenos resultados y no tiene ningún tipo de contraindicación.

5. Ante la amenaza de la variante delta, ¿dan protección?

La inmunogenicidad con Sputnik y Moderna, por ejemplo, está autorizada y garantizada en el país y la cantidad de anticuerpos generados es suficiente como para estar preparados incluso para la variante delta, que tantos problemas está generando en el mundo. Hay estudios, como del Combivacs de España, que han determinado que la combinación hetereóloga generó una respuesta inmune mucho más fuerte que cuando se utilizó un esquema original de primera y segunda dosis en forma homóloga.

6. Con la llegada de la vacuna Cansino, ¿es posible esperar nuevas combinaciones?

La vacuna Cansino usa el AD5, el mismo adenovirus de la segunda dosis de Sputnik. Entiendo que ahora se van a hacer estudios de inmunogenicidad y de seguridad en el país con esas dos vacunas porque la hipótesis es que la de Cansino y Sputnik será la combinación ideal.