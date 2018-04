Desolación. Tras el incendio la familia perdió todo. Ángel y su abuela son muy unidos y ahora son los protagonistas de esta campaña solidaria. La familia vive en Angaco.





El fuego invadió toda la casa. No les quedaron muebles, ni ropa y como si eso fuera poco las llamas consumieron hasta el equipo de arquero de uno de los niños de la familia, que juega al hockey sobre patines en las inferiores de Richet Zapata. Es por esto, que las autoridades de este club comenzaron una campaña para ayudar a este chico y su familia, que vive en Angaco.



El incendio ocurrió el domingo pasado. Según Rita de González, la mamá del arquerito, los bomberos les dijeron que aparentemente el fuego se originó por un cortocircuito. "Nos dijeron que debido a la intensa lluvia, el agua se metió por los caños por donde van los cables y provocó el incendio. El techo era de madera", dijo la mujer y comentó que esto ocurrió a primera hora de la mañana cuando sus suegros, su hijo y unos sobrinos dormían dentro de la casa. Es por esto, que a pesar del incidente se mostraron agradecidos de que no hubo heridos.



Ángel González, el niño que es arquero en Richet Zapata, estaba en lo de sus abuelos cuando las llamas comenzaron a consumir la casa que queda en las inmediaciones de calle Laprida e Independencia, en Angaco. Es que si bien esa no es su vivienda, el chico pasa casi todos los días ahí con sus abuelos y por eso presenció el incendio. Es por esto, que en esa casa tenía desde los útiles de la escuela hasta el bolso con su equipo de arquero. En medio de esta desgracia, el club que desde hace varios años contiene al arquerito se unió para ayudar a la familia. Organizaron una campaña para juntar donaciones para que los González puedan salir adelante otra vez. Es que, quedaron en la calle. Actualmente viven en una habitación que está junto a la casa y que era usada como una peluquería por la mamá de Ángel.



A través de las redes sociales y apelando al compromiso de los socios y deportistas, la gente de Richet Zapata pide desde ropa, muebles y hasta materiales de construcción. Es que la familia damnificada deberá construir parte de la casa nuevamente. Sobre todo el techo ya que el fuego convirtió en cenizas las maderas. "Estamos muy agradecidos con la gente del club porque ellos, de manera voluntaria decidieron ayudarnos. Estamos viviendo un momento muy duro. Mis suegros son personas mayores que viven con lo justo y ahora están sufriendo mucho", dijo Rita, mientras que desde el club dijeron que todos los interesados en llevar donaciones pueden acercarse al camping ubicado en calle Angualasto 1833 Norte, en las Colonias de Richet Zapata, Santa Lucía.