Peligroso. El cruce de Mitre y Mendoza es muy peligroso.

Pasar la esquina de Mitre y Mendoza, en pleno centro sanjuanino, es una tarea bastante difícil para los peatones. Es que en este cruce no hay nada que indique cuándo es el turno de las personas que pasan caminando. Incluso, hay peatones que hacen maniobras peligrosas y quedan en el medio de la esquina mientras los vehículos pasan por ambos costados.



Ahí, los más valientes y rápidos no tienen mayores problemas porque cruzan corriendo cuando los dos semáforos quedan en rojo. Algo que dura no más de 2 segundos. Sobre esta esquina, y las demás que rodean la plaza 25 de Mayo y que no tienen semáforos para peatones, Oruste dijo que próximamente (no dijo cuándo) comenzarán a mejorar la semaforización para incluir las luces para los transeúntes. "Los semáforos para los peatones quedaron fuera de funcionamiento hace muchísimos años en esas esquinas. Ahora hay que cambiarlos", explicó.