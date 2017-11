Un caos. Sumado a la alta velocidad con la que transitan los vehículos, hay momentos que el cruce es caótico, pues todos quieren atravesarlo al mismo tiempo. Los choques son habituales.

Las frenadas, los bocinazos, los insultos y los choques o caídas de motos son moneda corriente en el cruce de Benavídez y Mendoza, en Chimbas. A tal punto, que el fin de semana pasado un hombre murió tras un accidente en esa misma esquina. En este contexto, los vecinos de la zona reclaman que pongan semáforos o algún reductor de velocidad, pues están hartos de vivir asustados. "Siempre hubo semáforos en esta esquina, pero hace unos años los sacaron por la cantidad de robos que sufría la gente mientras esperaba que le tocara el verde. Ahora eso ya no pasa porque hay mucha seguridad. Entonces pedimos que los vuelvan a colocar", dijo Roberto Fernández, un vecino de calle Benavídez. Al respecto, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, dijo que pedirán a Vialidad Provincial alguna intervención, pues se trata de dos avenidas provinciales.



Que grupitos de jóvenes rompieran una ventanilla de un auto para sacar una cartera o que tiraran a chicos que iban a la escuela en bicicletas para asaltarlos era algo que sucedía todos los días. Para evitar estos robos y esta clase de inseguridad, según la gente de la zona, sacaron los semáforos de la esquina de Mendoza y Benavídez. Esta medida que llegó como solución al problema de los asaltos, no facilitó las cosas. En este contexto y asegurando que los robos ya no suceden con tanta frecuencia como era hasta hace un año los vecinos pidieron que se vuelvan a instalar los semáforos para evitar más accidentes. Ellos aluden que las cámaras de seguridad que se colocaron en la zona, los recorridos que hace la Policía comunal, la instalación del Parque de Chimbas y su iluminación, y la apertura del Cuartel de Bomberos hicieron que los robos disminuyeran en esa esquina. Sin embargo, actualmente el tránsito sigue haciendo que el cruce sea peligroso.



"Durante mucho tiempo los accidentes disminuyeron porque la Benavídez estaba rota por la obra de cloacas, entonces los autos transitaban lento. Cuando la repavimentaron el caos se incrementó. Los automovilistas creen que están en una autopista", dijo Marcela Carmona, que todos los días transita esa peligrosa esquina. Los vecinos dijeron que el otro cruce que es peligroso, pero en menor medida, es el de Benavídez y Tucumán.

Protagonistas

ROSA PALACIO "Hay accidentes todos los días. Muchas veces tuvimos que auxiliar a personas heridas. Todos los vehículos pasan a alta velocidad".

JUAN CARLOS BRUNETTA - comerciante de la zona "Siempre pedimos que pongan otra vez los semáforos o que pongan pianitos. Ya no suceden tantos robos en esta esquina".