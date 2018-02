Espera con recompensa. Celina Castro y sus amigas acamparon desde el domingo por la mañana para conseguir una buena ubicación. Dicen que es porque les encanta el Autódromo como escenario.

"Desde la primera vez que se hizo la fiesta en el Autódromo, soy la primera en comprar las entradas. No me importa acampar más de un día si es necesario. Siempre quiero el mejor lugar", dijo Patricia Olivares, la mujer que llegó el sábado pasado a las 21, junto a un grupo de vecinas, y esperó hasta ayer a las 10 para comprar su entrada para ver el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol 2018 "Difunta Correa Amor de Madre", que se podrá en escena en el Autódromo Eduardo Copello, el próximo 24 de febrero.



Pero no fue la única en acampar en la Plaza del Bicentenario para conseguir el mejor lugar. Una situación similar vivieron Celina Castro y Rosa Vera, que estuvieron en segundo y tercer lugar en la fila, respectivamente. Todas compraron al menos 10 entradas de entre 250 pesos y 350 pesos para ver el espectáculo. Ayer antes de las 10, la fila de gente que esperaba que abrieran las boleterías rodeaba el Teatro del Bicentenario. El mismo furor que sucedió cuando el 22 de enero pasado habilitaron la venta de entradas para los espectáculos musicales. Las postas, las reposeras y las conservadoras fueron la postal de este fin de semana en la Plaza del Bicentenario. "Para poder aguantar armamos un cronograma de reemplazos. Estamos desde el domingo a las 6 de la mañana. Nos encanta el espectáculo en el Autódromo. No importa cuál tema sea, pero somos privilegiados porque es un escenario único en el país. Somos un grupo grande de amigos, que vamos todos los años", dijo Celina Castro.

Los primeros. Desde Pocito llegaron los Domínguez y los Olivares para comprar sus entradas.



Los que llegan con tanta anticipación para comprar estas entradas coinciden en afirmar que lo hacen para tener la mejor ubicación y no importa lo que tengan que pagar. La consigna es ver lo mejor posible el espectáculo. "Llegamos el domingo a las 9 de la mañana y a diferencia de otra gente no hicimos postas. Nos encanta la fiesta. El año pasado tuvimos un hermoso lugar y ahora vamos por lo mismo. No nos importa esperar con calor", dijo Rosa Vera, de Rawson. Mientras que Cristina Olivares aseguró que lo que la motiva es que su hijo actúa en el espectáculo desde hace años y viven la fiesta como algo familiar.



Las entradas continuarán a la venta de 10 a 20 en el Teatro del Bicentenario hasta que se agoten. Además se pueden conseguir en



www.autoentrada.com. Los precios van desde los 100 pesos en tribuna superior hasta los 350 pesos en el palco inferior. Como en otras ediciones, el sector del cerro será con entrada libre y gratuita. Se estima que el espectáculo comenzará a las 22.

Postal que se repite. Tal como viene sucediendo, son largas las filas de gente que busca tener una entrada para la fiesta.

Para los shows

Desde la organización de la fiesta informaron que todavía quedan entradas disponibles para ver a los shows musicales que se montarán en el Estadio Abierto del Parque de Mayo. Los platos fuertes serán Carlos Vives y CNCO, además de Luciano Pereyra.