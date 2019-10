"Mi papá siempre me dice que le cuente cuando tenga un problema. Pero cada vez que quiero hablar con él, está con el teléfono. A veces, aun cuando estamos en la casa, le tengo que mandar un whatsapp para que me ponga algo de atención. Nunca me escucha". María Pinto tiene 16 años y participó del Primer Encuentro Musical que se realizó en el marco de la puesta en marcha de un espacio destinado a escuchar a los adolescentes y a motivarlos para que se impongan y consigan metas. Se trata del Rincón Joven, que funciona de manera gratuita en el Centro de Salud Ibone Silva, en Santa Lucía, gracias a un proyecto en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Los jóvenes que ya buscaron contención en este espacio sostuvieron que los principales problemas que enfrentan son el no ser escuchados por los adultos que, además, los subestiman y maltratan psicológicamente.

Gabriela Gallardo, licenciada en Psicopedagogía que se desempeña en la Defensoría del Pueblo, sostuvo que Rincón Joven surgió por la "necesidad concreta" que tienen los adolescentes de ser escuchados y de contar con referentes que les ayuden a proyectar su vida. "Por la vorágine de la vida los adultos están pesimistas y negativos y esto repercute en los adolescentes llevándolos a no querer crecer por no encontrarle un sentido a la vida. A esto se suma que no son escuchados, formando un combo que los hace caer en situaciones peligrosas como las adicciones, intentos de suicidio y violencia", dijo la especialista.

Carina Astorga, psicóloga del Centro Silva, agregó que otra problemática que padecen los adolescentes es la de ser subestimados y maltratados por los adultos. Dijo que están cansados de escuchar "no servís para nada", "nunca vas a llegar a ningún lado" y que son "una generación perdida". "Los jóvenes son víctimas de insultos y maltrato verbal por parte de los adultos y se sienten desorientados y solos, y asumen situaciones de riesgo a modo de protesta. Esto es lo peligroso y lo que buscamos revertir", dijo Astorga.

La especialista explicó que los adolescentes pueden acercarse a Rincón Joven aunque sea sólo para charlar un rato con los profesionales. Y que también pueden participar de las charlas que se organizan con el fin de que puedan encontrarse con su yo interior y desarrollar un proyecto de vida.

El Rincón Joven funciona en este centro de salud que se encuentra en el Barrio Balcarce, los miércoles de 10 a 11,30.

Música y promoción

El Rincón Joven realizó el miércoles pasado el Primer Encuentro Musical (fotos). Se realizó en el Centro de Salud Ibone Silva, con la presencia de los alumnos de la Escuela General Antonio González Balcarce. Los jóvenes, antes del recital, participaron de una actividad que consistió en definir con una palabra o un dibujo qué significa ser joven. Fátima Garro, cantante no vidente, actuó en el recital.