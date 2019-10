Las pocas nubes que hubo ayer rompieron con el celeste del cielo. Sin embargo, esos no fueron los únicos colores que llamaron la atención en la altura. Es que el cielo pocitano lució un sinfín de tonos gracias a los paracaídas que descendieron durante 12 horas y que hicieron que el Campeonato Argentino de Paracaidismo se volviera un gran espectáculo aéreo que sedujo a chicos y grandes. Ayer fue la segunda jornada de este encuentro, que será clasificatorio para el Mundial. El torneo seguirá hoy y mañana cerrará con espectáculos musicales, aeromodelismo y muchas sorpresas más, además de las competencias.

Desde las 7 de la mañana el aeroclub pocitano lució diferente. Bajo los árboles del predio la gente buscó resguardarse del sol para disfrutar el espectáculo. Familias completas se acercaron al predio que está ubicado en avenida Joaquín Uñac, entre 6 y 7, para vivir una experiencia, para algunos, inédita. "Leímos en las noticias que estaba este torneo y traje a mis hijos para que vean algo nuevo", dijo Rocío Guerra, una mujer de Rawson.

Al igual que ella, hubo muchas personas más que llegaron con conservadoras con bebidas frescas, sánguches y el infaltable mate. "Aprovechamos el feriado para venir con los niños. Están locos de ver los paracaídas. Mi hijo más pequeño, de 7 años, nunca los había visto de cerca y está feliz disfrutando. No les importa el calor", dijo Franco Escuadra, que llegó desde Caucete para disfrutar el campeonato.

Un recuerdo. Martina y Santino Macías viven cerca del aeroclub y ayer fueron con su abuelo. Se sacaron muchas fotos.

Cómo héroes. Los chicos se acercaron a los deportistas y los saludaron luego de los saltos.

Para arriba. Mientras que la gente miraba cómo descendían algunos paracaidistas, otro avión despegaba llevando más competidores.

Durante 12 horas, pues la jornada de ayer terminó pasadas las 19, los paracaídas no pararon de cruzar el cielo pocitano. Los aviones despegaron uno tras otro (fueron dos naves y en cada vuelo llevaba 4 competidores) e hicieron que la gente no pudiera sacar la vista del cielo. Sin embargo, el espectáculo no sólo fue aéreo. En varios rincones del predio pocitano, los competidores se adueñaron del suelo. Sobre enormes lonas doblaron sus paracaídas y hasta les mostraron a los niños, los más curiosos de la jornada, qué recaudos debían tener. Ahí hasta posaron para las fotos con algunos pequeños.

Si bien para los espectadores, el Campeonato fue vivido como un espectáculo, para los deportistas la jornada fue muy dura. Algunos paracaidistas comentaron que la temperatura de ayer les jugó en contra, pues el viento varió en varias oportunidades, sin embargo casi todos destacaron que desde el cielo sanjuanino pudieron disfrutar algunos de los paisajes que tiene la provincia y quedaron sorprendidos.

>> PROTAGONISTAS

IVANA CÁNOVAS - Córdoba

"Soy del equipo del Ejército, de Córdoba, y es la primera vez que vengo a San Juan a competir. El paisaje sanjuanino me pareció genial, aunque las condiciones climáticas no son las óptimas para estos saltos. Hay que seguir practicando para que los vuelos sean lo más efectivos posible. Igual, estoy feliz y disfrutando el campeonato".

RICARDO MORÁN - Córdoba

"Somos del Este cordobés. Los abuelos estamos jubilados y acompañamos al nieto para estos campeonato. Él -por su nieto Santiago Morán, de 19 años- ya compitió en mundiales. Ahora aprovecharemos para poder disfrutar también de la provincia y poder conocer un poco. Estamos felices y sorprendidos por lo lindo que es San Juan".

LUIS HUTTIGER - Buenos Aires

"Vine desde Chascomús, Buenos Aires, y estoy encantando con el campeonato. El lugar es bárbaro. Estamos esperando cómo se da la meteorología para mañana porque sabemos que San Juan no es fácil para esto. El viento está bien, pero por el calor se levantan las térmicas y eso nos mueve el paracaídas, pero igual se disfruta mucho".

DATOS

La agenda

Hoy y mañana las actividades serán durante casi toda la jornada. Las competencias serán de 8 a 19, mientras que mañana habrá saltos de 9 a 12. Tras la competencia, se hará la entrega de premios, mientras que en la tarde habrá un festival con bandas en vivo, sorteos y show de aeromodelismo.

Internacional

En el marco de la Copa Abierta Internacional Diego Márquez, llegaron paracaidistas de Chile, Bolivia, Brasil y Perú. En total se realizarán 110 vuelos y habrá unos 400 deportistas en el aire. Desde la organización dijeron que compiten hombres y mujeres, y hay diferentes categorías.

Homenaje

Diego Márquez, nombre que lleva una de las copas, se eligió para homenajear a un sanjuanino amante del paracaidismo que falleció en abril pasado en España. Diego, amante de este deporte, falleció a los 46 años de muerte súbita, mientras hacía una clase de spinning (en bicicleta fija).