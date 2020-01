Desde hace más de 10 días, San Juan se encuentra entre las provincias más calientes. De hecho, la ola de calor (aún no se rompe, a pesar de que ayer bajó un poco la temperatura) es una de las más largas de los últimos años. En este contexto, el climatólogo Germán Poblete dijo que en la madrugada de mañana un frente fresco traerá alivio a los sanjuaninos y hará que la máxima baje cerca de 10 grados en relación al promedio de los últimos 10 días (37.1´C). El especialista dijo que mañana y el jueves, la temperatura máxima será de entre 27´C y 28´C y que después volverá a subir paulatinamente. "El fin de semana que viene seguro que hará mucho calor, como para disfrutar la pileta", agregó Poblete.

La ola de calor de San Juan comenzó hace al menos 10 días. De hecho, durante muchas de esas jornadas (ver infografía) el termómetro no bajó los 36´C. Es más, la provincia comenzó la ola con alerta amarilla, luego pasó a naranja y el Servicio Meteorológico Nacional elevó el alerta a rojo en San Juan y pidió a la población extremar las medidas de prevención, porque hasta las personas sanas podrían verse afectadas por el insoportable calor. Ahora, esta ola parece estar cerca de romperse. Según el especialista la jornada de hoy será similar a la de ayer. Si bien el termómetro no marcará más de 33´C el calor se hará sentir (al igual que en la jornada de ayer) con intensidad por dos factores: la fuerza del sol y la falta de viento. Esto sumado a la humedad que hay en el ambiente. "La tormenta de ayer -por el domingo- está dejando más humedad en el aire, pero el miércoles en la madrugada vendrá un frente fresco moderado que la gente lo percibirá con viento Sur y lluvia. Eso hará cambiar sustancialmente el día, porque el Sur será auténtico", dijo y agregó que las máximas bajarán a los 27´C o 28´C. Es decir 10´C menos que el promedio de las temperaturas máximas de los últimos 10 días. Sobre el viento Sur de mañana Poblete dijo que tendrá una velocidad media de 30km/h y que es probable que la lluvia también afecte en la madrugada. "No será un viento Sur como el de Navidad. Es decir, no creo que sea tan intenso", agregó el especialista y dijo que la probabilidad de lluvias aisladas sigue para toda la semana y que es factible que afecten a la provincia durante las noches. En cuanto a lo que resta de la semana, dijo que paulatinamente el calor se instalará en la provincia, aunque no tendrá la misma fuerza que el de los días pasados. De hecho, dijo que el jueves heredará un poco del fresco del miércoles y eso hará que la mañana esté bastante agradable y fresca. "Pero en la tarde la temperatura comenzará a superar los 30´C", resaltó.