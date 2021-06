El lunes por la noche un fuerte sismo sacudió al departamento Valle Fértil e hizo suponer lo peor. El movimiento se registró casi a la medianoche en los cerros de Yerba Buena, tuvo una magnitud de 5.1 y se sintió con gran intensidad en al menos tres localidades cercanas y también en el Parque Provincial Ischigualasto. Por este motivo el municipio realizó un relevamiento por esta zona donde viven alrededor de 120 familias para corroborar la existencia de víctimas y daños materiales. Tras este accionar, el intendente Omar Ortiz confirmó que el temblor sólo provocó el susto de los vecinos de esos lugares y de toda la población vallista.

A las 23,48 comenzó a temblar fuerte en esta comuna y el movimiento duró varios segundos, según dijo el intendente. La duración e intensidad del sismo hizo que el municipio interviniera de inmediato para conocer la situación y las consecuencias generadas por el mismo. "Lo primero que hicimos fue contactarnos con los oficiales de la Comisaría 12da para comenzar a chequear si había víctimas en Baldecitos, Usno y Baldes del Rosario, las tres localidades más cercanas a la zona del epicentro. Por suerte no hubo víctimas, pero continuamos con la intervención para llegar hasta los puestos más alejados", sostuvo Ortiz.

El intendente agregó que ni bien amaneció, el municipio puso en marcha un importante despliegue para hacer frente a la situación. Dijo que se envió una comitiva a cada uno de los tres distritos mencionados para corroborar la existencia de daños materiales en las aproximadamente 120 casas precarias que hay en estos tres distritos y asistir a las familias con materiales para refacción en caso de ser necesario. Pero no hubo necesidad de realizar este tipo de asistencia. "Gracias a Dios no hubo daños materiales en las viviendas de estas localidades. Por las redes sociales se difundieron fotos de una casa agrietada, pero verificamos que esa rotura era de larga data. El sismo sólo provocó el susto de la gente que todavía tiene fresco en la memoria el terremoto de enero pasado y todo el desastre que ocasionó a nivel estructura en diferentes departamentos", sostuvo el funcionario.

El fuerte temblor también se hizo sentir en el Parque Provincial Ischigualasto. Y fue el personal a cargo del mismo quien recurrió a las redes sociales para llevar tranquilidad a la comunidad. En la cuenta oficial de Facebook publicaron "sigue en pie!!!", haciendo referencia a la estructura conocida como El Hongo. También agregaron que no había novedades de geoformas que sufrieran daños en todo el predio. Esta información fue corroborada posteriormente por el propio intendente quien dijo que el fuerte sismo no provocó daños estructurales en este parque. "Por suerte el Valle de la Luna no sufrió ningún daño a causa de este temblor", sostuvo Ortiz.

Algunos detalles

Según los datos proporcionados por el Inpres, el sismo en Valle Fértil tuvo su epicentro en los cerros de Yerba Buena. Alcanzó una magnitud de 5,1 y una profundidad de escasos 15 kilómetros, lo que provocó que su intensidad fuera mayor.