Expectativas. Los fundadores de Gruma, grupo de ayuda a personas con trastornos de ansiedad, dijeron que cada vez más gente asiste a sus reuniones.

Para ellos, la vida es una verdadera escuela y no hace falta ser un profesional para ayudar a los demás a superar sus miedos y frustraciones. Por eso formaron Gruma, un grupo de contención espiritual para personas con trastornos de ansiedad. Usan sus propios testimonios y experiencias personales como herramientas para sacar a la gente de este problema. La participación es libre y gratuita.



David Innella tardó dos años en superar los ataques de pánico que comenzaron a afectar seriamente su salud. Lo hizo con ayuda profesional, pero también con algunas estrategias personales. "Comencé a investigar en Internet qué cosas podía hacer para superar este mal. Descubrí varias cosas que puse en práctica como ejercitar una buena respiración tres o cuatro veces al día, tomar valeriana y practicar algunos ejercicios de relajación. Así pude seguir adelante", dijo Innella, fundador de Gruma.



Como estas estrategias le resultaron efectivas, Innella quiso compartirlas con las demás personas que también padecen de miedo y angustia. Para ello contó con la colaboración de Esteban Langhi, que también logró superar de manera práctica la baja autoestima que lo llevó al aislamiento. Lo superó gracias a las técnicas de oratoria que aprendió en un curso. "Mi problema me provocaba dificultad para comunicarme y la oratoria me ayudó a expresarme y hablar de lo que sentía. De esta manera también aprendí a autoanalizarme para descubrir por qué estaba pasando por esta situación de angustia. Quise compartir esto que aprendí con las personas que lo necesitaran", dijo Langhi.



Gruma comenzó a funcionar a mediados del año pasado en el salón parroquial de la Parroquia de Trinidad. Actualmente concurren entre 30 y 40 personas con trastornos de angustia, de ambos sexos y de diferentes edades. "En el grupo hay jóvenes, adultos y adultos mayores que comenzaron con los trastornos de angustia tras un desamor, un divorcio y ante el desconcierto de cómo educar a los hijos de esta nueva generación, por ejemplo. Hay muchos factores que generan angustia, lo malo es no poder dominar esa situación, dijo Innella.



Al grupo también se sumaron profesionales para colaborar. Actualmente hay cuatro psicólogos que dan charlas sobre diferentes temas durante los encuentros. Ellos también les enseñan a los participantes algunos tips para poner en práctica y declararle la guerra a la angustia.

Dónde ir

Gruma se reúne todos los jueves, a partir de las 19, en el salón parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad, en calle General Acha y Pedro de Valdivia, en Capital. Los interesados en obtener mayor información pueden comunicarse al 2644841982 o a la cuenta de Fecebook Gruma San Juan.