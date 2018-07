Incinerada. La familia perdió todo tras el incendio. La casa está en villa Chacabuco. Los interesados en ayudar a la mujer, que vive sola con 5 hijos, pueden llamar al 2644752935.

A casi un mes de que un feroz incendio se cobrara la vida de una mujer y sus dos hijos en Rivadavia, un episodio similar puso en vilo a la Villa Chacabuco, del mismo departamento. La diferencia fue que esta vez los integrantes de la familia salieron con heridas leves gracias a un salvataje heroico que protagonizaron los vecinos del lugar y la hija de 14 años, que estaba dentro de la casa. El incendio ocurrió el domingo. Los chicos afectados son 4 hermanos que se encontraban solos, porque su mamá estaba trabajando. Estaban a cargo de la chica mayor que tiene 14 años. Los demás niños tienen 7, 6 y 2 años. Actualmente están fuera de peligro.



Cuando el sol ya estaba oculto y la noche empezaba, los vecinos de la Villa Chacabuco comenzaron a vivir un duro momento. Un niño que jugaba en la calle vio que de la casa de un vecino salía mucho humo y fuego. Llamó a su familia y con ayuda de otras personas de la villa lograron abrir el portón de cañas que está en el acceso a la casa. Ahí comenzaron a ver que el incendio no era menor y escucharon gritos desesperados de los niños.

"Estaban durmiendo, porque estaban solitos y la hermana más grande -de 14 años- sacó a uno de los niños por la puerta principal", dijo una de las vecinas, y comentó que la chica volvió a ingresar a la vivienda, que estaba envuelta en llamas y sacó al más pequeño de sus hermanos, de tan sólo 2 años.

Entre la desesperación, las heridas que tenía en sus manos y un llanto desconsolado la joven dijo que otro de sus hermanos, "Juancito", estaba adentro de la casa y no sabía dónde. Esa declaración despertó la solidaridad máxima de sus vecinos. Mientras algunos se subieron al techo para romper el tanque de agua, para que la casa se mojara, otros trajeron un tacho de un vecino cargado de agua. "Mi hijo y otro muchacho se mojaban, envolvían en trapos viejos y trataban de entrar para sacar al niño, pero no podían", dijo otra vecina, mientras le temblaba la voz al relatar cómo fueron esos minutos.

En la esquina donde termina la villa, que está cerca de Marquesado, todo era desesperante. El tiempo pasaba y todos los que estaban en el lugar hacían algo para salvarle la vida a Juancito, que tiene 7 años. Algunos vecinos intentaron romper las rejas de las ventanas del fondo, pero no podían ver dónde estaba el niño y otros arrojaban agua, pero las llamas no los dejaban avanzar.

"Nos fuimos por el frente de la casa. Lo primero que hicimos fue romper la otra puerta, pero el fuego comenzó a salir fuerte. Era imposible", dijo Daniel Pereyra, otro vecino que ayer todos felicitaban (ver aparte). Tras esa maniobra Daniel y un amigo sacaron las rejas de una de las ventanas, con ayuda de una escalera de hierro. "Le hicimos palanca hasta que la rompimos", dijo y contó que intentaba mirar por la ventana para buscar al nene, pero no podía ver nada. El humo era muy oscuro y ni con la linterna del celular podían distinguir qué había dentro de la vivienda. "Intenté meterme a la casa, cuando sentí que en la cama que estaba junto a la ventana estaba el niño. Lo agarré con toda mi fuerza y lo arrastré hasta poder sacarlo. Estaba como desmayado", dijo el hombre que hasta ayer no era consciente del heroico rescate que había protagonizado.

>El dolor le dio fuerza a Daniel



Ayer, a pocas horas de haber protagonizado el heroico rescate, Daniel Pereyra aún no podía salir del asombro. La voz se le quebró cuando relató cómo fue el rescate del nene de 7 años y no pudo evitar emocionarse al hablar de su vida personal. Es que el hombre, que tiene 27 años, hace un año y medio perdió a su hijo de 7 meses. Dijo que ese dolor fue lo que le dio fuerza para enfrentar las llamas y el humo.

"Yo sé lo que es perder un hijo y no quería que la mamá de estos nenes pasara por eso. Me sentía muy mal, al pensar que el nene podía morir y eso me ayudó a hacer las cosas sin pensar. Me salió bien porque rescaté al vecinito, pero pudo ser una tragedia", dijo Daniel que en todo momento resaltó que todos los vecinos fueron importantes a la hora de salvar a los chicos y poder frenar las llamas.