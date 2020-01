En la zona. El Abanico está ubicado en la localidad de La Rinconada, al suroeste de la Villa Aberastain, en el departamento Pocito. Los vecinos dicen que entre las fincas aparecieron algunas huellas de los supuestos pumas, y allí mismo encontraron los perros muertos y con sus cuerpos destrozados, con claras señas de haber sido atacados por un animal más fuerte que ellos.



Tienen miedo de dejar que los perros salgan a correr por las fincas. Incluso algunas personas empezaron a tomar medidas preventivas y ya no dejan que los niños pequeños anden solos por los patios. Estas y muchas cosas hacen los vecinos de la zona de El Abanico, en Pocito, debido a que tienen miedo porque de manera misteriosa algunas mascotas aparecieron muertas y destrozadas. Si bien nadie vio qué pasó con los animales, dicen que hay dos pumas sueltos en la zona (que está por calle 14 y Costa Canal). Y, debido a esto, hasta hicieron una denuncia policial para que los ayuden.

Blanco fácil. En la zona de El Abanico hay muchas fincas y los perros son habituales en ese lugar. Suelen andar sueltos entre las plantaciones.

Domingo Polito, uno de los vecinos, comentó que la gente de ese poblado está aterrorizada. "Si bien yo no vi nada, nadie puede negar que algo está pasando porque los perros aparecieron muertos y algunos destrozados o lastimados", dijo el hombre y comentó que algunos vecinos dicen haber visto dos pumas. Al igual que él otros vecinos se mostraron alarmados. Carmen Pelletán comentó que hace unos días a ellos se les perdió un perro que siempre estaba en la puerta de su casa. "Después vino otro vecino a decirme que lo habían encontrado destrozado a la orilla de una de las calles de acá cerca. No sabíamos qué le pudo haber pasado y después nos dijeron de los supuestos pumas y ahora tenemos miedo", confesó.

La mujer comentó que según algunos vecinos los pumas pueden haber bajado con la creciente de las últimas lluvias, mientras que para otros los animales estuvieron en cautiverio y se escaparon. José Torres es otro de los vecinos que sufrió la muerte de un perro. "Un día llegué a trabajar a la finca y me encontré cerca de la casa al perro con el cuello todo lastimado. Cuando hablé con mi vecino, porque el perro cuidaba las dos fincas, me comentó de los pumas", dijo. Posteriormente Torres abrió las puertas de una de las fincas y llevó a este medio hasta la zona donde quedaron unas huellas marcadas, que supuestamente son de los pumas. Otros vecinos comentaron que ayer una camioneta negra, que no es de la zona, recorrió El Abanico preguntando por los pumas. "Para nosotros los animales estaban en cautiverio y se escaparon y esa gente los anda buscando por miedo de que hagan algo grave", agregó Polito.

Esta situación alteró la tranquilidad de la zona, en la que sólo se escuchan los árboles que se mueven con el viento, algún que otro automóvil y el ladrido de unos perros. A tal punto, que hasta hicieron la denuncia en la Policía. Al respecto, el jefe de la seccional 7ma, Jorge González, dijo que tras ver las fotos de las huellas y escuchar a los vecinos decidieron hacer algunas recorridas extra. "Estamos trabajando con la Policía Ecológica y veremos si es necesario hacer algún rastrillaje con Canes y la Montada para tratar de saber de qué se trata", dijo el comisario y contó que para ellos, en caso de que haya pumas, deben ser animales que se escaparon de algún lugar luego de estar en cautiverio. Es que aseguraron que los pumas no suelen estar en zonas donde hay personas, salvo que estén acostumbrados a que les den de comer.