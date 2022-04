A 15 días de la muerte de un hombre a raíz del ataque de una jauría, se produjo otro caso que esta vez puso en riesgo la vida de un menor de 4 años que vive en Villa Obrera, Chimbas. Se trata de Logan Godoy, quien fue atacado salvajemente por el perro de un vecino donde fue a jugar. Pese al susto y a la gravedad del caso, su madre dijo que aún no sabe si denunciará formalmente el hecho o no. El fundamento: dijo que los dueños del animal son "gente muy buena" y que es la primera vez que el perro ataca de esta manera.

El Viernes Santo, Logan fue a jugar a la casa del vecino como hace habitualmente. Pero esta vez la diversión se transformó en terror. Aarón, un perro mestizo y de gran porte, lo atacó provocándole graves heridas en el rostro. "Casi me muero del susto cuando escuché los gritos desesperados de mi vecina que me llamaba. Cuando salí para ver qué pasaba lo vi a Logan con toda la cara ensangrentada y con profundos cortes. Era tanta la sangre que le salía que pensé que se iba a morir desangrado", dijo Laura Godoy, madre del menor.

Pese a la gravedad del hecho, la mujer dijo que aún no sabe si hará la denuncia formal contra los dueños del animal. Esa fue la respuesta que le dio a los efectivos de la Policía que la visitaron en su domicilio, justo en el momento que DIARIO DE CUYO la entrevistaba. Fueron para informarle que actuaron de oficio, pero que necesitaban que denunciara el ataque o firmara una abstención de denuncia para continuar con el procedimiento. "No sé si denunciar o no. Mis vecinos son buena gente y el perro siempre está adentro de la casa y sólo una vez lo rasguñó a su nieto, el nene con el que mi hijo juega. Además, ellos se hicieron cargo de llevar a Logan al hospital y de comprarle los remedios. Mi prioridad es mi hijo y que esté bien. Después veré qué hago", sostuvo la mujer.

Por su parte, Ana Cortés, dueña de Aarón, sólo dijo que el animal "ya está muy viejito" y que nunca fue así de agresivo.

El ataque se produjo alrededor de las 15,30 del viernes pasado en el interior de Villa Obrera. A raíz del mismo, Logan sufrió un profundo corte entre la nariz y la frente, muy cerca del ojo derecho, y otro en la zona de la oreja derecha. En primera instancia fue atendido en el Servicio de Guardia del Hospital Marcial Quiroga donde le limpiaron y suturaron las heridas. Luego fue derivado al Hospital Rawson para más estudios de control. "La verdad que no sé cuántos puntos le hicieron, pero fueron muchos. En el Rawson le hicieron un fondo de ojos por temor de que el corte le hubiera hecho algún daño. Pero todo salió bien. Igual, mañana lo debo llevar para otro control oftalmológico, ya que va a tener más deshinchado el ojo. Lo bueno es que Logan está tranquilo y sin miedo", sostuvo.

Víctimas fatales de ataques caninos

Los ataques de perros ya se cobraron 4 vidas en menos de 3 años en la provincia. El 4 de septiembre de 2019, Sahir Jeremías, de 2 años, murió tras ser atacado por una jauría que vivía en una finca cerca de su casa en Marquesado. El 13 de septiembre de 2020, Lara Agüero, de 9 años, salió de su casa en Rawson, para hacer compras. En el camino la atacó un perro de raza pitbull. Murió en el hospital. Su caso hizo crear la Ley Lara, que busca que los propietarios de perros potencialmente peligrosos registren a sus mascotas.

Florencia Ledesma, de 23 años, fue la tercera víctima fatal. El 1 de noviembre pasado fue atacada por una jauría de al menos 7 perros cuando hacía ejercicio en Albardón. Y Néstor Morales fue el último fallecido por esta causa. Murió el 3 de abril pasado tras ser atacado por al menos 10 perros mientras trabajaba en el Parque de Tecnologías Ambientales, en La Bebida.