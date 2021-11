Ayer, otro ataque canino contra un menor volvió a poner en el tapete la problemática de los perros callejeros agresivos. En esta ocasión se trató de un chico de 15 años que fue atacado por estos animales en el interior del barrio Los Horcones, en Rawson, según informó la Policía. Por suerte sólo sufrió heridas leves y fue asistido en el Centro de Adiestramiento Rawson, sin quedar internado. Los vecinos del barrio dijeron que llevan varios años reclamando al municipio por la presencia de perros que agreden a la gente. Este caso se dio luego de la muerte de Florencia Ledesma por el ataque de una jauría, de los perros que casi matan a un niño de 6 años y de que el secretario de Ambiente, Raúl Tello, anunciara que se pondrá en marcha un camión para levantar las jaurías peligrosas de las calles.

En una sola esquina del Barrio Los Horcones hay 5 perros sin dueño y un par de ellos fueron los que aparentemente atacaron al menor que terminó siendo atendido en el centro de salud rawsino por la heridas que le provocaron los canes. Y son los mismos que asedian a los vecinos de la zona. "Un día la atacaron a mi sobrinita. La alcanzaron a tirar al suelo y cuando la estaban por morder justo salió un vecino que la pudo rescatar, si no, no sé qué habría pasado. Son animales peligrosos que no pueden convivir con la gente", dijo Gabriela Oviedo.

En tanto que Marisa Soler dijo que vivió "en carne propia" la furia de estos animales. Contó que un día pasó por esa esquina a hacer las compras y los perros la corretearon hasta que la acorralaron contra una pared. Y que sus gritos desesperados terminaron por espantarlos. "En el barrio hay muchos perros abandonados, pero no tanto sobre esta esquina. Es que se meten a dormir en una casa que tiene el frente abierto y donde vive una mujer que les da de comer. Por eso no se van", sostuvo.

Por su parte, Luis Cuello sostuvo que la problemática de los perros callejeros y agresivos en el barrio Los Horcones no es nuevo, pero que nunca nadie "tomó cartas" en el asunto para ponerle fin a esta situación y mantener a todos a salvo. "Por muchos años fui presidente de la Unión Vecinal y presenté muchísimas notas en el municipio de Rawson por el tema de los perros callejeros y los peligros a los que estábamos expuestos los vecinos. Nunca obtuve una respuesta. Están esperando que haya que lamentar otra víctima para recién actuar", dijo Cuello.