Variedad. Coleccionistas de personajes de comics, películas y animés también se sumaron a la muestra. Los expositores afirmaron que se sintieron a gusto por lo que ya interactuaron con el público y entre ellos.



Si bien en un stand se puede ver el motorhome que se empleó en la serie "Breaking Bad", a dos muñecos que son los protagonistas y muchos "Batman" están sentados en Batimóviles a escala, que tienen toda clase de detalles, hay 3 expositores en la muestra que en vez de colecciones de autos a escala lo que tienen son directamente de personajes.

Nelson Gómez y Maximiliano Guzmán mostraron las que tienen de "Transformers". "Los más grandes se paran para ver la muestra de Nelson y los más chicos, conmigo", resumió Guzmán, quien tiene los personajes de la última generación, mientras que Gómez, los de la primera.

"Estamos juntos para decir que no se negocia por ningún personaje. No están a la venta. Nos invitaron a sumarnos y fue una buena idea. Incluso me sorprendió el nivel de información que tienen algunos chicos, preguntando por marcas puntuales, que no son masivas", agregó Guzmán.

El tercer expositor de este tema es Maximiliano Colombo, quien exhibe héroes y villanos de películas, comics y animés. "Comencé hace diez años a coleccionar y es la primera vez que me animo a sumarme a una muestra. Y ya aprendí que se pueden hacer mejores presentaciones, para próximas ocasiones", completó.