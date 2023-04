Ya hizo un viaje de cabotaje y la emoción y adrenalina que experimentó lo terminaron de convencer de aventurarse a concretar su sueño: recorrer el país y América en un auto modelo 1970. Se trata de Gustavo Peña, peluquero sanjuanino de 48 años, que decidió emprender esta odisea porque teme "que la vida pase" y pierda la oportunidad de hacerlo. Como previa, recorrió todo San Juan en su Renault 4 furgoneta para probar la resistencia del vehículo y la suya propia.

A Peña siempre le gustó viajar y desde hace mucho tiempo le surgió la idea de recorrer todo el país y parte del continente americano. Pero, tras algunos hechos tristes y angustiantes que le tocó vivir, recién se decidió a concretar su sueño. "Cuando la mayor de mis tres hijas era pequeña le dio encefalitis y estuvo muy grave. Pero gracias a Dios salió adelante. En 2010, falleció mi esposa de cáncer, y fue un golpe muy duro. Y en 2019, a mi hermana menor también le diagnosticaron cáncer y pudo superarlo. Con todo esto que me tocó vivir pensé que la vida pasa muy rápido y que de un día para otro podés dejar de existir. Eso me llevó a decidir intentar concretar mi sueño de viajar antes de que sea demasiado tarde. Y aquí estoy, ultimando todos los detalles para salir rumbo a la Mesopotamia", dijo el peluquero.

Si bien son varios los trotamundos, el caso de Peña tiene algo en particular. Es que viajará en una furgoneta Renault 4 modelo 1970 que compró especialmente para la ocasión. "Siempre me gustó este tipo de auto porque es resistente y económico. Me enteré de que había uno abandonado en una finca y fui a verlo. Me lo vendieron y empecé a repararlo de a poco para dejarlo a punto. Hubo que hacerle motor completo y tren delantero, entre otros arreglos. Pero, tuve la suerte de contar con la colaboración de gente desconocida que me dio su ayuda cuando se enteró de mi sueño. El vendedor de repuestos colaboró y hasta el mecánico me hizo gran parte del trabajo gratis. Ese espíritu solidario es el que me sigue animando a viajar. Sé que en el camino alguien me va a dar una mano si lo necesito", dijo Peña.

La previa. Para probar la resistencia del auto y también la suya, Peña ya recorrió toda la provincia de San Juan.

Los planes de este hombre se resumen en vivir de su trabajo en cada pueblo que pare. Y también combinar la peluquería con la venta de artesanías que hace en madera o con cualquier changa que surja en el camino.

Luego de los arreglos mecánicos, dedicó tiempo en reacondicionar la furgoneta para vivir en su carrocería. Lo primero que hizo fue recubrir el interior con un aislante térmico y, encima, colocar maderas de cajones de frutas. Las mismas que usó para fabricar una cama y una mesa. "Como viajo solo saqué el asiento del acompañante y ocupé ese espacio para la cama. En mi recorrida por San Juan probé mis inventos y funcionaron muy bien, por eso no tengo dudas de encarar el viaje de mis sueños. También porque cuento con el apoyo de mis hijas, que ya están grandes, y con el de mis padres y amigos que de una u otra forma colaboraron con esta aventura que me propuse vivir", sostuvo Peña.

Conversión. Peña convirtió el interior de la furgoneta en cocina-dormitorio, fabricando una cama y mesada con cajones de madera.

Gustavo Peña tiene un canal de Youtube, "Zonda y Yo", donde ya comenzó a subir los videos de su viaje por la provincia de San Juan. Lo mismo hará con las imágenes que tome durante su recorrida por las diferentes provincias del país y por ciudades del continente americano.