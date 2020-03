A partir de la segunda quincena de marzo, el Parque de la Biodiversidad abrirá la temporada de visitas escolares que este año tendrán un plus. Los visitantes podrán conocer al pez león (Pterois volitians), una especie oriunda de Asia, venenosa y de una extraordinaria morfología que se ha convertido en uno de los principales atractivos de este lugar. Lo adquirió la Secretaría de Ambiente, junto a otras especies marinas raras para exponerlas en el acuario.

Sus colores vivos y su extraña forma atrapan todas las miradas. Se desliza lentamente por la pecera como acechando una presa, y ese movimiento pausado permite observar con detalle algunas de sus características más llamativas como los tentáculos carnosos que sobresalen sobre sus ojos y por debajo de la boca. A estos se suman las espinas dorsales y pectorales que son venenosas, pero que sólo usa para defenderse. "El pez león es muy atractivo, pero hay que saber manipular. Se lo debe tomar por el abdomen para que no te ataque con las espinas venenosas que pueden matar a otro pez, pero que las personas sólo les provoca una picadura muy dolorosa. Es una especie muy particular y que no requiere de muchos cuidados por eso lo adquirimos para exhibirlo y potenciar el atractivo del acuario", dijo Sebastián Gómez, acuarista del Parque de la Biodiversidad.

El joven contó que este pez depredador pertenece a una especie tropical por lo que necesita permanecer en agua cuya temperatura oscile entre los 24 y 27 grados durante todo el año. Es por eso que en este acuario utilizan enfriadores y calentadores para mantener el agua a esta temperatura, tras un monitoreo permanente. También se monitorea la salinidad del agua para que mantenga la proporción de sal que requiere el hábitat natural del pez. "Usamos una sal que genera fito y zooplancton para brindarle al pez un ambiente natural", dijo Gómez.

El Parque de la Biodiversidad también adquirió otras especies raras para exhibir en el acuario. Entre ellas un pez cirujano, un paz cara de zorro, de color amarillo y negro (se pone completamente negro cuando se estresa), un pez globo (venenoso para el consumo) y 20 corales, entre otras. La inversión fue de 600.000 pesos.



Visitas escolares

Las visitas guiadas para estudiantes en el Parque de la Biodiversidad se realizan de lunes a viernes, con entrada gratis. Las escuelas interesadas en participar deben solicitar turnos a través de la cuenta de Facebook del lugar (buscar como Parque de la Biodiversidad) o al 4331640.