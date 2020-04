Es la segunda vez que le toca aislarse por cuestiones de salud. Durante la primera vez ni siquiera pudo compartir la comida con su familia debido al estricto tratamiento que la mantuvo sola en su habitación por varios meses. Es por eso que en esta ocasión decidió tomarse la cuarentena con humor. Es Nerina Herrera, de 39 años, quien sacó a relucir su faceta de comediante y graba videos divertidos para compartir con sus seres queridos para levantarles el ánimo y ayudarlos a que sobrelleven el encierro lo mejor posible.

Desde muy joven tuvo algo de comediante. De la familia siempre fue quien se disfrazaba de payaso para animar los cumpleaños de sus sobrinas o de vaca para divertir a todos en el Día del Niño. Pero, más allá de que le gustaba esta veta artística, nunca se decidió a explotarla. Primero porque pensaba que no era lo suficientemente buena para esto y después porque entre ser ama de casa, madre primeriza y atender su veterinaria, no le quedó mucho tiempo disponible.

Ahora tiene tiempo y convicción de que puede divertir a los demás. "Hace algunos años tuve una enfermedad muy complicada que me obligó a estar aislada en una habitación donde no podía ingresar nadie. Tuve el total apoyo de mis familiares y de mi novio, hoy mi marido, pero igualmente fue muy duro. Por eso, me dispuse vivir este nuevo encierro con una mejor actitud de vida y un poco de humor", dijo Nerina.

Para lograr esto, la joven bajó la aplicación gratuita TikTok, que permite grabar y editar videos haciendo playback, ya sea de un monólogo o canción, y hasta imitar bailes. De esta manera Nerina comenzó a incursionar en el rubro, de manera privada. "Grabé un par de videos y se lo pasé a mi familia por Whatsapp, pero luego mis sobrinas me dijeron que los compartiera de manera pública así ellas podían seguirme. Y me animé a hacerlo luego de ver el efecto positivo que provocaba mi locura. Ahora no sólo me divierto yo haciendo estos videos, sino también a varias personas más. Es un cable a tierra para superar el encierro", dijo.

Para grabar un nuevo video Nerina espera a la noche. Lo hace luego de que termina con las tareas del hogar y de que Benicio, su hijo de 1 año, se duerme, para poder dedicarle a esta tarea el tiempo suficiente para realizar una buena producción. Objetivo que logra alcanzar con bastante ensayo. "Hay que estar relajado y sin miedo a hacer el ridículo. Al principio cuesta, pero de a poco te vas soltando y ganando experiencia. Realmente nunca pensé que me iba a sentir también explotando el humor. Creo que voy a seguir haciéndolo aún después que pase la cuarentena y retomemos la rutina diaria", sostuvo.