El asesinato de la sanjuanina Brenda Requena, a la que el esposo descubrió con un amante, trascendió los límites de la provincia y generó hasta la escritura de un poema en su honor. Se trata de "Brenda de Cuyo", escrito desde Buenos Aires por Tomás Cutó, que revolucionó las redes sociales con comentarios a favor como en contra. El poeta dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la finalidad de esta obra. Dijo que la misma no sólo tiene un fin artístico, sino que también busca transmitir el mensaje de que ningún engaño vale más que una vida.



El poeta dijo que ni bien conoció algunos detalles de este caso, comenzó a imaginarse las diferentes situaciones de desesperación y angustia por las que atravesó la joven, y que tuvo que canalizarlas a través de las palabras. "Esta muerte me pegó muy fuerte. Visualicé a Brenda corriendo por ese desierto y me conmocionó. Siempre escribo sobre las relaciones humanas donde las peleas de pareja son un común denominador, pero esta vez me sorprendió la repercusión que tuvo este poema", dijo Cutó.



Ni bien el artista subió su obra a su cuenta de Facebook "Mito poético", recibió 176 Me gusta y fue compartido 80 veces, situación que se repitió también en Instagram. Varios lectores también opinaron a favor y en contra de este poema, pero las críticas estuvieron referidas únicamente a la postura del autor con respecto al caso y no a la obra en sí. Algunos lo felicitaron por "hacer arte de un hecho tan triste", mientras que otros lo criticaron por "victimizar a Brenda cuando fue ella quien engañó a su marido". "Muchas personas juzgan por juzgar. Mi intención no fue tomar postura, sino exteriorizar lo que me provocó a mí este caso", dijo.



En el poema Cutó da por sentado que Brenda fue asesinada por su esposo, aunque el hombre, que permanece detenido, por ahora es sólo sospechoso del homicidio de la joven.



"Brenda de Cuyo" es, además, un poema ilustrado (ver foto). La ilustración corresponde a Julieta Argüello, una diseñadora gráfica sanjuanina que se encarga de ponerle imagen a cada escrito de Cutó. Utilizó la imagen de una joven con un gran corazón a cuestas para ilustrar esta obra.