Celebración. El 16 de cada mes, a las 20, se celebra misa en honor al Cura Brochero en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en 9 de Julio. Tras la misa se hace la imposición del poncho del Santo sobre los fieles que lo piden.





Desde hace un par de meses la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en 9 de Julio, se ve desbordada el 16 de cada mes, cuando se celebra la misa en honor al Cura Brochero. La responsable de esta situación es una reliquia del Santo que llegó para aliviar a los enfermos. Se trata de un poncho que estuvo sobre su tumba en Córdoba durante el tiempo que duró su proceso de canonización, del 2013 al 2016, y que donó una familia sanjuanina a la comunidad religiosa de este departamento. Tras las misas, Adolfo Calívar, sacerdote a cargo de la parroquia, realiza la imposición de esta prenda a los devotos que buscan sanar sus males o conservar la salud. También la lleva hasta a los hospitales si alguien lo solicita. El próximo martes se conmemora el tercer aniversario de la canonización de Brochero y habrá actividades especiales en este templo.



El sacerdote dijo que desde que el poncho llegó a la parroquia no cesa el peregrinar de la gente. También, que desde entonces, el templo queda chico cada vez que celebra misa en honor a Brochero. "Desde que tenemos este poncho, que es una reliquia de tercer grado, viene gente de diferentes departamentos a participar de la misa y de la imposición de esta prenda sobre sus hombros. Han venido personas que padecen enfermedades crónicas y graves o que están en silla de ruedas a participar de esta ceremonia de imposición y bendición. No le piden que les conceda el milagro de curarse, pero sí el de aliviar su sufrimiento", dijo Calívar.



Las personas que asisten a las misas los días 16 de cada mes no son las únicas que pueden acceder a la imposición de este poncho santo. También pueden hacerlo aquellas que están postradas en una cama, que no pueden trasladarse por sus propios medios o que se encuentran internadas. Es que esta prenda también peregrina por domicilios particulares, hospitales y cualquier otro lugar donde la requieran. "Queremos que más gente acceda a este poncho en busca de alivio. Es por eso que estoy coordinando con sacerdotes de otros departamentos llevarlo a sus parroquias para ofrecerlo a sus fieles. La idea es determinar un día y horario para también realizar la misa y la imposición del poncho", dijo Calívar.



Para celebrar

El 16 de octubre, para conmemorar el 3er aniversario de la canonización de Cura Brochero, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario desarrollará diferentes actividades. Primero dejará inaugurada una gruta con la imagen del Santo fuera del templo para que todos puedan venerarla. A las 19,30 se realizará procesión y luego misa con la imposición del poncho. Luego se proyectará un video con la historia de Brochero y habrá espectáculos artísticos.

Caravana solidaria

Un grupo de devotos del Cura Brochero realizará, el 20 de octubre, una caravana solidaria a las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento. Partirá a las 8 desde la plaza Distéfano (detrás de la Terminal), para llevar alimentos no perecederos, calzado, ropa y agua a los descendientes de los Huarpes que viven en la zona. También se llevará una imagen del Santo que quedará entronizada en la comunidad, luego de celebrar una misa en su honor.