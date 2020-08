"En un examen final, a un alumno le dijo que si no entendía la materia que mejor se suicidara". "Otra vez le dijo a una chica que como mujer debería estar teniendo hijos y lavando platos". "Por culpa de esos profesores, tuve que cambiarme de carrera". Así, con esos textuales, alumnos de la Licenciatura de Contador Público denunciaron abiertamente a los profesores a cargo de la cátedra de Estadísticas del Departamento Ciencias Económicas de la UNSJ.

La denuncia se conoció en las redes sociales en la noche del jueves. Ese día, después de darse presuntas irregularidades a la hora de rendir un examen parcial, fue el punto que hizo estallar a unos 300 alumnos que decidieron hacer público el reclamo en las redes sociales y que iba dirigido a los dos docentes que comandan la cátedra. Con el paso de las horas, la publicación se había hecho viral con comentarios que aportaban también exalumnos de la mencionada carrera sobre problemas que padecieron en su cursado. Ayer DIARIO DE CUYO accedió al testimonio de una de las alumnas que fue la única dispuesta a hacer público el reclamo. "Todos tienen miedo a represalias, por eso nadie quiere hablar. Me animo a dar la cara porque me tienen entre ceja y ceja, creo que más no me pueden complicar", comenzó diciendo Melina Páez, recursante de 3er año. "La primera vez que tuve un problema fue cuando fui a realizarle una consulta a la profesora y me empezó a gritar de una manera muy violenta, me fui llorando porque quedé en shock. Al otro día fui por la misma consulta pero al profesor y me dijo: "¿Vos sos a la que -su colega- te gritó? Cuando le dije que sí, se me empezó a reir en la cara, burlándose, y me tuve que ir otra vez sin respuesta", expresó la chica que ingresó a la carrera en el año 2012.

La estudiante comentó que lo que desató la visualización del problema fueron presuntas irregularidades en el parcial virtual del jueves. "Nos habían informado mediante el aula virtual que el parcial comenzaba a las 18 horas y debía terminar a las 18,45. Para quienes tuvieran problemas de conectividad había 5 minutos de tolerancia, es decir de 18,05 a 18,50. Pero recién a las 17.58 avisaron que para que el examen tuviera validez, debían conectar el micrófono, algo que muchos alumnos no pudieron resolver de manera inmediata", contó Páez y siguió: "Si ellos nos hubiesen avisado antes podríamos haber estado preparados. Encima a las 18.39 la profesora dijo que en un minuto se terminaba el examen porque había mucho bullicio" expresó la joven quien también dijo que ya hablaron del tema con el jefe del departamento y el Centro de Estudiantes, "sin respuestas".

Lo cierto es que en las redes la publicación se compartió con testimonios de exestudiantes: "Me alegra ver que mis excompañeros se levanten, siempre callados aguantando todo por miedo a no recibirse más, ¿y quién frena esto? ¿Hasta cuándo van a hacer oídos sordos? Burlescos, gritones, hirientes. ¿Por qué si vas a una universidad pública tenés que aguantar esto? Somos personas y merecemos respeto", comentó una exalumna. "Por situaciones así tuve que cambiarme de carrera", escribió otra.

Al respecto, Raúl García, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, expresó ayer que ya estaban al tanto de la situación: "Tomamos conocimiento a través de las redes y ya mantuvimos reuniones virtuales con las autoridades de la citada Unidad Académica, quienes están abocados a cumplimentar los procedimientos formales necesarios a efectos de contribuir a esclarecer la situación planteada", comentó.