El estacionamiento en los alrededores del Parque de Mayo es un problema de larga data en Capital. De hecho, hubo momentos en que algunas personas hasta dejaban sus vehículos en las veredas de ese espacio verde. Eso ahora no sucede, pues los ingresos vehiculares del Parque están bloqueados, en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el problema del estacionamiento continúa y se mudó a los alrededores de ese espacio. Tan es así, que la Avenida Libertador entre Urquiza y Las Heras (en ambas direcciones) permanece con una gran cantidad de autos que no sólo están en infracción, sino que complican mucho el tránsito. Desde la Municipalidad de la Capital, Darío Molina, director del ECO, dijo que están trabajando para mejorar la circulación en esa zona y que sólo multan a los autos que están estacionados en las ochavas, las sendas peatonales o las rampas para discapacitados. Esto, a pesar de que en todo el tramo no está permitido.

Gran cantidad. Prácticamente en todo el tramo, entre Urquiza y Las Heras, los autos estacionan a pesar de que no está permitido.

Carteles donde se indica que está prohibido estacionar no son impedimento para que los automovilistas (muchos dicen que son las personas que trabajan en el Centro Cívico o la Legislatura) dejen sus vehículos durante varias horas. Y es por esto que desde las 7 hasta cerca de las 15 ese sector transitadísimo de la Libertador, en ambas manos, pierde un carril haciendo que circular por esa zona se vuelva más complicado, sobre todo en las horas pico.

Los autos estacionados bajo los carteles no son la única postal que se puede ver en ese sector de Capital. Pues las ochavas, la entrada del Parque donde está la estatua de San Martín y hasta algunas sendas peatonales o rampas están durante horas bloqueadas. "Esto históricamente sucedió en las calles internas del Parque y ahora el problema se trasladó a los alrededores. En Las Heras pasa lo mismo y los autos pierden espacio para circular", dijo Juan Mercado, que trabaja en uno los kioscos que hay en la zona, mientras que Zulma Uzair, que también recorre la zona diariamente, dijo que "hay días en los que hay trapitos cuidando o lavando los autos".

En la entrada al paseo. Los ingresos al Parque permanecen bloqueados y los autos estacionan en esa calle.

Ante esto, Molina dijo que ellos comenzarán a trabajar para tratar de solucionar este caos. "Somos los primeros interesados en que no se estacione ni dentro del Parque, ni en los alrededores. Estamos próximos a implementar la nueva zona del ECO, en la calle 25 de Mayo y eso ordenará el estacionamiento en ese sector", dijo y comentó que si bien ellos saben que esos autos están infracción sólo multan a los que obstruyen los pasos peatonales o las rampas. "En enero o febrero haremos campañas informativas para que la gente sepa que en la avenida o Las Heras no se puede estacionar y después empezaremos a multar", concluyó el funcionario.