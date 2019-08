Una fiesta. Los chicos hasta ganaron premios por mostrar sus destrezas ante la multitud. Bailaron junto a Relincho, la mascota de los Juegos Evita.

No quedó un rincón vacío. Las diferentes canchas de El Palomar estuvieron ocupadas durante horas y los niños hasta usaron las calles internas del complejo para hacer deporte. Y el entusiasmo fue tal que hasta jugaron a la balitas. Así, como si estuvieran en un universo paralelo, en el que los problemas no existieron y en el que sólo importó patear una pelota o pegarle a una bocha con un palo, más de 3.500 chicos de diferentes departamentos fueron protagonistas del encuentro del programa Líderes Barriales, organizado por la Secretaría de Deportes con fines recreativos. De esta jornada deportiva participaron además los chicos de algunas Escuelas de Iniciación Deportiva y algunos clubes.



El complejo deportivo de la UNSJ se vistió de fiesta desde temprano. Es que durante el encuentro hubo demostraciones de varios deportes: fútbol, vóley, cestoball, handball, hockey sobre césped, natación, tenis y fútbol. Y como si eso fuera poco, hubo también algunos rincones con juegos deportivos. Ahí hicieron competencias de emboque, de tiros libres y hasta partidos de fútbol-tenis. En medio de estas demostraciones a los chicos sólo les importó jugar. Durante 7 horas sólo pararon para comer, beber agua o ir al baño. En ningún momento los detuvo el calor o el cansancio, pues sólo hicieron deporte. Como si estuvieran vistiendo la camiseta de Las Leonas, los chicos que jugaron al hockey sobre césped se lucieron y se sintieron importantes. Es que muchos, nunca había jugado en una cancha de pasto sintético. Otros que no salieron de su asombro y hasta hicieron fila para volver a jugar, fueron los que practicaron tenis. Con mucho entusiasmo y tratando de poner en práctica lo que aprenden en los entrenamientos, disfrutaron sin parar.



Con sólo pisar la vereda del complejo deportivo de la UNSJ se pudo percibir la fiesta. Los gritos de los niños, las risas y el aliento a los compañeros que jugaron dejando el alma en la cancha se escucharon durante varias horas. Hubo chicos desde los 4 años que fueron protagonistas de este encuentro deportivo que finalizó con sorteos, baile y mucha más alegría. Durante esta jornada los diferentes deportistas recibieron indumentaria y hasta la copa de leche para que les den luego de cada entrenamiento.

Diversión. El Palomar estuvo lleno de puestos en donde los chicos pudieron participar de diferentes juegos deportivos.

Desde Angaco

Los chicos de Defensores de Santa Bárbara, de Angaco, disfrutaron de varios deportes.

Futbolistas de Rawson

Los chicos de la Escuela de Iniciación Deportiva del barrio Vidart y 5 (de Rawson) jugaron al fútbol.

Desde San Martín

Los chicos de La Cañera, equipo de San Martín, participaron del encuentro de ayer.

Hockistas de 9 de Julio

La escuelita Tierra Adentro, de 9 de Julio, compitió en hockey sobre césped.