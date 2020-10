EL ELEGIDO. José Ramírez participará de una videoconferencia mundial donde tendrá 5 minutos para comentar sus vivencias. Será él quien represente a San Juan en el evento que forma parte del 200mo aniversario del izamiento de la Bandera Argentina en Malvinas.

Los ojos se le llenan de lágrimas y la piel se le eriza cuando recuerda su paso por Malvinas. Todas esas vivencias que recuerda el sanjuanino José Ramírez y que en la entrevista se extienden a casi una hora, el veterano deberá resumirlas en los cinco minutos que tendrá para expresarlas en una videoconferencia mundial que tendrá lugar mañana viernes 30 desde las 13 horas. La charla virtual será el apertura de una serie de eventos celebratorios del bicentenario del izamiento de la Bandera Argentina en las Islas Malvinas, que se cumplirá el 6 de noviembre.

La convocatoria para el sanjuanino llegó hace una semana a través de Fernando Ramírez, el titular de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), entidad que lleva adelante estos eventos. La celebración se hará por videoconferencia, Zoom, Youtube y Facebook, desde las 13 horas y reunirá a mujeres y hombres que participaron de la Guerra de Malvinas. "Es un orgullo enorme poder representar a San Juan. Después de 38 años se cruzan muchos sentimientos porque aunque parezca lejos en el tiempo, Malvinas acorta mucho la distancia. Fuimos 12 mil efectivos y volvimos 12 mil historias distintas porque cada uno lo vivió a su manera y eso trataré de reflejar cuando me toque hablar", comentó el hombre de 58 años que integra la Agrupación 2 de Abril.

¿Qué es lo que dirá Ramírez cuando se abra el micrófono mañana? Todavía no lo define pero seguramente remarcará que Malvinas no debe olvidarse. El sanjuanino dice que le costó mucho volver a hablar del tema, tanto que cuenta haber estado mucho tiempo encerrado en su habitación tras su regreso a San Juan desde Malvinas. "En el regreso, el Estado argentino que en ese momento era un gobierno de facto a cargo de los militares, se encargó de hacernos pasar por debajo del mantel, nos hicieron firmar un acta de silencio para guardar esos secretos de guerra y a cambio nos devolvían nuestros documentos. Eso era innecesario porque el soldado venía con muchos silencios", comentó. El veterano sanjuanino dice que la pasó mal en ese momento, como seguramente a muchos de sus compañeros de batalla también les sucedió: "Volví en agosto y hasta diciembre mi madre me dejaba la comida detrás de la puerta porque yo no quería salir, hasta que en diciembre una prima me convenció de que saliera y compartiera una cena de Navidad. Fueron tiempos difíciles, duele que todavía sigan preguntando para qué se hizo esa guerra", expresó.

El sanjuanino que estuvo en el segundo combate justo cuando los británicos desembarcaron en el norte del estrecho de San Carlos, dice que con su juventud a sus 19 años, vivía la experiencia como una aventura. "Yo dependía del Regimiento 4 de Montecaseros, Corrientes. Vivíamos ese momento con mucha ilusión porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos", comentó quien estaba encargado del abastecimiento de municiones en la Pradera del Ganso. Ramírez va un poco más allá contando sobre su función: "No me tocó combatir en la primera línea, en el enfrentamiento cara a cara con el enemigo, sí me tocó combatir en la primera línea del día después porque el sábado 29 de mayo me tocó llevar a su morada temporal a 8 héroes nacionales. Son cosas que puso el destino", aseguró.

Ramírez dice que gracias a lo sucedido en Malvinas, el país estiró por 150 años más la chance de que las Islas vuelvan a formar parte de la soberanía nacional. "Sueño con que un día vuelva a flamear la bandera patria allí, nosotros dimos el pie. Por lo pronto, aprovecharé esta oportunidad única de expresar mis sentimientos por Malvinas", cerró.

Quieren que el 6 de noviembre se considere día patrio

El 6 de noviembre no será un día más en la historia argentina. La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto para instaurar ese día como el "Día nacional de rememoración del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas", y reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas, entre los fundamentos del proyecto se señala que se trata de un "hito entre los antecedentes históricos y jurídicos que sustentan los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte integrante de su territorio nacional".

"El 6 de noviembre de 1820 -recuerda el proyecto de resolución-, el marino argentino/estadounidense David Jewett izó por primera vez la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por encargo del entonces gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez". Además de reconocer el primer izamiento, Ávila plantea la necesidad de realizar una campaña de difusión masiva, que tenga por objetivo "difundir la historia de soberanía de nuestra república sobre el archipiélago, en forma gratuita, con el objetivo de realizar acciones solidarias, actividades educativas, culturales y patrióticas en todo el territorio nacional".

Por otro lado, el proyecto también destaca el compromiso de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) y promueve ese día como fecha patria sin clasificación de feriado o día no laboral. Destaca también el legítimo reclamo nacional mediante documentos donde se solicita al Reino Unido -ante la Embajada en Argentina- el cumplimiento a las resoluciones de la ONU. Argentina cuenta con el apoyo de los países de la región y numerosos foros multilaterales como el Mercosur, la OEA, el G-77 más China y las Cumbres Iberoamericanas, donde en múltiples ocasiones se ha recibido manifestaciones a favor de la reanudación de las negociaciones para encontrar una solución definitiva a la controversia.

>> El cronograma del homenaje